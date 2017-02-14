Raylar üzerinde bir yalnız adam 

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, tramvay yolu inşaatının gecikmesinden en fazla zarar gören ve bu nedenle en fazla tepkili olan M.Alipaşa Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri yaptı.

Doğan bölge esnafına, “Sabredin az kaldı. 2-3 ay sonra bu sıkıntılar bitecek.” dedi. SIKINTINIZI ANLIYORUZ M.Alipaşa Mahallesi’nde tramvay yolu inşaatından en fazla etkilenen bölgedeki esnafları ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı, “Önümüze çıkan zorluklar işi uzattı. Esnafımız sıkıntılar yaşadı. Elbette zor bir dönemden geçiyorsunuz. Ama sabredin, az kaldı. Ben her toplantıda tramvay yolu inşaatının hızlandırılması gerektiğini söyledim. Olumsuz etkilenen esnaflarımız için bazı avantajlar getirdik. Büyükşehir Belediyemiz de bu konuda çalışıyor. Zahmetsiz rahmet olmuyor. Bu yol tamamlandığında, tramvay çalıştığında çok kısa sürede bu sıkıntılar unutulacak. Bu bölge büyük değer kazanacak” dedi.

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