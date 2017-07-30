Raylı sistemde tarife dakik olmalı

1980’li yılların başlarında önüme bir fırsat çıktı. Daha askerliğimi yapmamıştım. Elimde bir basit çanta ile bütün Avrupa’yı dolaştım. 15-20 gün içinde Almanya-Belçika- Hollanda-Lüksemburg-Fransa gibi orta Avrupa ülkelerini gezdim.

Türkiye’den tarifeli otobüs ile Almanya’ya gitmiştim. Sonraki bütün seyahatlerimi trenle yaptım. Elimde bir küçük kitapçık. Cebe sığabilen türden. Avrupa içinde sefer yapan tren şirketlerinin tarifesi. Tren hangi saatte kalkacak. Kaç dakika sonra ilk durağa, kaç dakika sonra son durağa varacak. Hepsi dakika dakika yazılmış. O seyahat boyunca, bir tek trenin bir dakika aksadığını görmedim. Her Avrupa kentindeki tren garında kilitli bir dolabım vardı. Eşyamı Frankfurt’ta dolaba koyuyor, Brüksel’e trenle gidiyor, gezip geri dönüyordum.

Raylı sistemin, lastik tekerlekli sistemlere göre büyük avantajı vardır. Raylı sistemde çalışan, yolcu taşıyan aracın önü kesilmez. Trafikte tıkanmaz. Aracın hızını sabitlersiniz. İlk duraktan kalktıktan sonra, ikinci durağa varacağı süre bellidir. Durakta ne kadar bekleyecek, ne zaman hareket edecek, bir sonraki durağa ne zaman varacak bellidir. Şaşmaz. Böyle dakik bir sistemi, lastik tekerlekli araçlarla uygulamanız mümkün değildir ama bir raylı sistemde, bir de denizden yolcu taşımacılığında uygulayabilirsiniz.

Şimdi bizim tramvay, 1 Ağustos Salı gününden itibaren ücretli yolcu taşıma işine başlıyor. 12 Haziran’dan bu yana devam eden ücretsiz seferler bir bakıma deneme seferleriydi. Bu süreçteki bütün aksamalar, gecikmeler, arızalar kabul edilebilirdi. Ama artık 1 Ağustos’tan itibaren sistemin tıkır tıkır çalışması lazım.

“Sabah saat 07.00’den itibaren 10 dakikada bir tramvay geçecek.” demek, tarife değildir. Tramvay Otogar’dan hareket edecek. Hangi dakikada Yahya Kaptan’da, hangi dakikada M.Ali Paşa’da, kaç dakika sonra Doğu Kışla’da, kaç dakika sonra Yenicuma önünde olacak belli olmalıdır. Yazılı olmalıdır. Tramvayın ara duraklardan kalkış anları bile dakik normlarda kayıt altına alınmalı ve ilan edilmedir. Bir yolcu, gözü kapalı bile olsa, belirtilen saatte durağa geldiğinde, adımını atınca tramvayın açık kapısından kabine girmelidir.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi, aslında bunu yıllardır İzmit Körfezi’ndeki deniz taşımacılığında yapamadı. Beceremedi. Bu nedenle çok pahalı deniz taşıtları almış olmamıza rağmen İzmit Körfezi’nde 1960’lı yıllarda tıkır tıkır işleyen vapur seferlerini bu devirde yapamadık.

Tramvay öğrenci taşıyacak. Tramvay, çalışan insanları taşıyacak. Okula, işe insan yetiştirecek. Hiç aksamadan, titizlikle hazırlanmış ve kitapçık haline getirilmiş tarife üzerindeki her dakikaya uyarak seferlerini yapmalıdır. O zaman şehir içi minibüslerinden farkı olabilir. O zaman bu sistemin İzmit’e faydası olabilir.

Bir konu daha var. Şimdilik yapılan açıklamalara göre, tramvay her gün 07.00-24.00 arasında 10 dakikalık aralarla sefer yapacak. Burası 2 milyonluk bir şehir. Hoş bizim tramvay 7.5 kilometrelik bir güzergahta çalışıyor. Ama yine de saat 24.00’te seferler bitmemelidir. 10 dakikada bir olmaya bilir. Yarım saatte bir, hatta saat başı da olsa, sabaha kadar tramvay çalışmalıdır. Tabii, yine baştaki konuya döneceğim. Sefer saatleri çok iyi düzenlenmeli, tramvayın ilk duraktan kalktıktan sonra her durağa varış ve bu duraktan hareket saatleri dakikası şaşmayacak şekilde düzenlenmelidir.

Muhalif hareketler giderek artacak…

Kocaeli siyaseti zayıf gözükür. Kocaeli, ulusal çapta popüler olacak siyasetçi üretmekte, kent sorunlarını cesaretle savunup, çözmek için çaba harcayacak siyasetçiler çıkartmakta son derece zayıf kalmış bir şehirdir.

Bu ülkede bazı siyasetçiler, tek başlarına seçildikleri ilin bütün sorunlarını çözmüş, o şehirlerde hayatı rahatlatacak yatırımların yapılmasını sağlamıştır. Hem de Türkiye’nin 80 vilayetindeki bu yatırımların tamamının içinde bu kentten toplanan vergilerin, bu kentin ürettiği kaynakların payı vardır.

Bizim şehrimizden pek başarılı siyasetçi çıkmıyor. Ama bu şehir Türkiye’nin en politize olmuş şehirlerinin de başında gelir. Çok fazla insanın içinde “Milletvekili “ olmak, “Belediye Başkanı” olmak sevdası yatar.

Üst üste seçimler geçirdik. Gerildik, yorulduk. Şimdi görünen 2019’a kadar seçimsiz, referandumsuz bir dönem var. Ama 2019 yılının mart ayında yapılacak yerel seçimler; 2019’un kasım ayında yapılacağı görülen Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler, kesinlikle Cumhuriyet tarihinin en heyecanlı, en gerilimli, en hareketli seçimleri olacaktır.

Türkiye 2002’den, ilimiz 2004’ten beri AK Partili kadrolarla yönetiliyor. Elbette bir yorgunluk, bir kanıksanmışlık var. Geçen nisan ayında yapılan referandumda ortaya çıkan tablo da, ilimizdeki muhalif siyaseti umutlandırmış görünüyor. Yeni yeni oluşumlar var. Bir tarafta, Aydınlar Ocağı’nın lokomotifi olduğu bir oluşum, aylardır siyaset üretmek için çalışıyor. Bu oluşumun içinde eski Demokrat Partililer, eski CHP’liler var. AK Parti’nin kuruluşundan itibaren içinde yer alıp, artık sıkılan ve arayışa girenler var. Yerelde siyaset üretmeye çalışıyorlar. Ciddi bir ekip.

Geçen gün, ziyaretime çok sevdiğim iki eski dost geldiler. Biri Kocaeli eski Milletvekili Bekir Yurdagül. Diğeri eski sendikacı, eylem adamı Ali Buğdacı. “Kocaeli Demokrasi Girişimi” isimli bir platform oluşturmuşlar. Bu platformun içinde genellikle sol siyasetin geçmişinden tanıdığımız insanlar var. Kısa bir dönem Bakanlık da yapan HDP eski milletvekili Ali Haydar Konca’nın da platform içinde önemli bir yerde olduğunu anlattılar.

Uzun bir “Demokrasi raporu” hazırlamışlar. Bir kopya bana verdiler. Bekir Yurdagül anlattı, “Amacımız seçimlere aday çıkartmak falan değil. Halkı bilgilendirmek istiyoruz” diye tabloyu özetledi.

Bu yıl sonuna kadar AK Parti ve CHP’de kongreler de tamamlandıktan sonra, ilimizde 2018 yılı başından itibaren siyaset çok hareketlenecek. Hemen herkes farklı partilerden Büyükşehir adayı arıyor. Her ilçeye belediye başkan adayı olabilecek isimler üzerinde şimdiden yoğun tartışmalar başladı.

2019 yılındaki yerel ve genel seçimler ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidilen yolda siyasetin alabildiğine hareketlendiğine tanık olacağız. Elbette çok güçlü kadrolara sahip, çok büyük imkanları bulunan AK Parti karşısında bir muhalif hareketin sadece açık oturumlar, paneller yaparak, kalın dosyalı raporlar yazarak başarılı olması mümkün değil. Halka inmek, halkın içinde olmak ve 2019 için çok mantıklı, çok doğru aday seçimleri yapmak lazım.