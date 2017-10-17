RDF Karamürsel İ.Y güldü, Yeni Kandıraspor üzüldü

Temsilcilerimizden RDF Karamürsel İ.Y evindeki maçı 3-1 kazanıp açılışı 3 puanla yaparken, Yeni Kandıra ise sahasında maliye İhtisas’a 25-15, 25-13 ve 25-19’luk setlerde 3-0 kaybetmekten kurtulamadı. İlk hafta üç maçtan 3-0, üç maçtan ise 3-1’lik skorlar çıktı.

RDF Karamürsel İ.Y açılış haftası averajla altıncı sırada yer aldı. Yeni Kandıraspor ise sondan ikinci sırada bulunuyor. Ligde bu hafta iki temsilcimiz de deplasmana çıkacak. RDF Karamürsel İ.Y Ankara’da Maliye İhtisas karşısına çıkarken, Yeni Kandıra, Bursa İnegöl’de Oylat Kaplıcaları ile karşılaşacak. Yeni Kandıra’nın maçı cumartesi, RDF Karamürsel İ.Y’nunki ise pazar günü oynanacak.