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RDF Karamürsel İ.Y ile Yeni Kandıra mağlup

RDF Karamürsel İ.Y ile Yeni Kandıra mağlup

Erkekler Voleybol 2.Ligi’nde temsilcilerimiz haftayı mağlubiyetle kapattı.

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İlk hafta kazanan RDF Karamürsel İ.Y Maliye İhtisas ile Ankara’da oynayacağı maça umutlu gitmişti. Siyah-Beyazlı ekibimiz ilk iki sette varlık gösteremedi, sadece 14 sayı alabildi. Üçüncü sette direnen temsilcimiz 23 sayı almasına rağmen seti kazanamadı. Salondan 3-0 mağlup ayrılan RDF Karamürsel İ.Y ilk acıyı tatmış oldu. Temsilcimiz bu hafta evinde Oylat Kaplıcalar ile karşılaşacak. Yeni Kandıraspor ise Oylat Kaplıcalar deplasmanında 25-22, 25-16 ve 25-22’lik setlerle 3-0 yenilgiden kurtulamadı. Temsilcimiz bu hafta evinde SGK ile oynayacak.

 

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