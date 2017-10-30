RDF Karamürsel İ.Y ile Yeni Kandıra mağlup

İnegöl Oylat Kaplıcalar takımını ağırlayan Siyah-Beyazlılar ilk seti 20-25, ikinci seti 19-25 kaybetti. Müthiş çekişmeye sahne olan üçüncü seti 26-23 kazanan temsilcimiz dördünü seti 25-18 verdi ve salondan 3-1 mağlup ayrıldı. Siyah-Beyazlılar sahasındaki maçtan puansız ayrılıp büyük hayal kırıklığı yaşattı. Temsilcimiz bu hafta SGK deplasmanına çıkacak.

YENİ KANDIRA İLK PUANINI ALDI

Diğer temsilcimiz Yeni Kandıra ise evinde SGK ile oynadı. İlk set konuk ekibin 31-29 üstünlüğüyle geçildi. Çekişmeli geçen ikinci seti de SGK 28-26 aldı. Yeni Kandıra üçüncü setten 25-14, dördüncü setten 27-25 galip ayrılıp skoru 2-2’ye getirdi. Tie Break seti müthiş heyecana sahne oldu. Konuk takım 16-13’lük üstünlük sağlayarak maçı 3-2 kazandı. İlk puanını alan temsilcimiz bu hafta Gemlik Basketbol deplasmanına çıkacak.