RDF Karamürsel İ.Y mutlu başladı: 3-1
Türkiye Erkekler Voleybol 2.Ligi’nde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen RDF Karamürsel İ.Y bugün oynadığı açılış maçını kazanmasını bildi.
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Hasan Gemici Spor Salonu’ndaki maçta Eskişehir Genç Ufuk karşısına çıkan Siyah-Beyazlı ekibimiz ilk seti 25-22, ikinci seti 25-14 alın büyük avantaj yakaladı. Üçüncü setten 25-21 yenik ayrılan temsilcimiz dördüncü sette rakibine 25-21 üstünlük sağlayıp alandan 3-1 galip ayrıldı. Karamürsel İ.Y. ikinci maçını hafta sonu deplasmanda Ankara Maliyespor ile oynayacak.
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Etiketler : RDF Karamürsel İ.Y
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