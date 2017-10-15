Kocaeli20 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. RDF Karamürsel İ.Y mutlu başladı: 3-1
RDF Karamürsel İ.Y mutlu başladı: 3-1

RDF Karamürsel İ.Y mutlu başladı: 3-1

Türkiye Erkekler Voleybol 2.Ligi’nde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen RDF Karamürsel İ.Y bugün oynadığı açılış maçını kazanmasını bildi.

A+A-

Hasan Gemici Spor Salonu’ndaki maçta Eskişehir Genç Ufuk karşısına çıkan Siyah-Beyazlı ekibimiz ilk seti 25-22, ikinci seti 25-14 alın büyük avantaj yakaladı. Üçüncü setten 25-21 yenik ayrılan temsilcimiz dördüncü sette rakibine 25-21 üstünlük sağlayıp alandan 3-1 galip ayrıldı. Karamürsel İ.Y. ikinci maçını hafta sonu deplasmanda Ankara Maliyespor ile oynayacak. 
 

Bu haber toplam 93 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.