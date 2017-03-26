  • BIST 90.383
  • Altın 144,409
  • Dolar 3,6117
  • Euro 3,9021
  • Kocaeli 6 °C

Recep Haldız'a doğum günü sürprizi

»
Recep Haldız'a doğum günü sürprizi
Haldız Grup Yönetim Kurulu üyesi Recep Haldız'a 31 yaş sürprizi yapıldı.

İmtiyaz Sahibi olduğu, aynı binada bulunan Özgür Kocaeli Gazetesi ve Büyük Kocaeli Gazetesi çalışanları, Recep Haldız'ı doğum gününde Genel Müdürlüğü’nü yaptığı Peugeot Bayii’nde ziyarete gitti. Özgür Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni İsmet Çiğit, Büyük Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Gürsel ve beraberinde gazeteleri temsilen bir grup bu ziyarette hazır bulundu. Haldız Grup Yönetim Kurulu Başkanı Macit Haldız, Genel Müdür Tacettin Gür, Genel Müdür Yardımcısı Sedat Bayar da aynı amaçla yine oradaydı.

DEĞERLİ HEDİYELER

Gazete ekibinin ziyareti Recep Haldız'ı şaşırtıp bir o kadar da memnun etti. Özel olarak hazırlanan hediyeler ise oldukça anlamlıydı. Sahibi olduğu iki ayrı gazetede, daha önceki tarihlerde konu olan haberleri başlık değiştirilip doğum günü için tasarlandı. Manşetler bu kez kutlama için atıldı ve çerçeve haline getirilip kendisine sunuldu. İki ayrı gazeteden manevi değeri yüksek bu hediyeler giderken, Peugeot'da Asistanı Goncagül Armutçuoğlu da tüm çalışanlar adına kendisine benzer bir hediye verdi. Personelle birlikte çekilmiş ve çerçevelettirilmiş fotoğraf da oldukça anlamlıydı. 

18023.jpg

Haldız Grup Yönetim Kurulu Başkanı Macit Haldız, Genel Müdür Tacettin Gür, Genel Müdür Yardımcısı Sedat Bayar kutlamada bulundu. Peugeot'da Satış Müdürü Berna Aksoy Aydın da yine mutluluğa ortak olan isimler arasındaydı.

18027.jpg

Özgür Kocaeli ve Büyük Kocaeli'yi temsilen bir grup, doğum gününde Recep Haldız'la birlikte.

18026.jpg

Recep Haldız için gazete kapak sayfaları tasarlandı, Logo renklerine uygun çerçevelettirilerek İsmet Çiğit ve İbrahim Gürsel tarafından kendisine hediye edildi.​​​​​​​

18024.jpg

Macit Haldız, "Benden daha yakışıklı birisiyle fotoğraf çektirmem" dese de ısrarlara dayanamadı ve oğlu Recep'le objektiflere gülümsedi.

18022-001.jpg

Recep Haldız için doğum günü pastası da hazırlandı.​​​​​​​

18025.jpg

Recep Haldız'a Peugeot personeli adına hediyesini Yönetici Asistanı Goncagül Armutçuoğlu verdi.​​​​​​​

Bu haber toplam 135 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zafer Zengin: “Diksiyon kendinize yatırım yapmaktır”25 Mart 2017 Cumartesi 16:18
  • Mehmetağa Semt Meydanı oluşuyor25 Mart 2017 Cumartesi 15:05
  • Meteoroloji Günü’nde müdürden öğrencilere bilgi25 Mart 2017 Cumartesi 14:51
  • 6 aylık hamile Dilek öğretmen kalbine yenik düştü25 Mart 2017 Cumartesi 13:41
  • Motor sürücülerinin en büyük korkusu...25 Mart 2017 Cumartesi 12:16
  • CHP Selin Sayek Böke'yi ağırladı25 Mart 2017 Cumartesi 11:35
  • Kocaeli güne sisle uyandı25 Mart 2017 Cumartesi 10:59
  • Körfez'de miniklere çevre eğitimi veriliyor25 Mart 2017 Cumartesi 10:37
  • Yüksek mahallelere korkuluk25 Mart 2017 Cumartesi 10:32
  • Rektör Görgün'den sonra o isim de Aselsan yönetiminde 25 Mart 2017 Cumartesi 10:13
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti