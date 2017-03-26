Recep Haldız'a doğum günü sürprizi

Haldız Grup Yönetim Kurulu üyesi Recep Haldız'a 31 yaş sürprizi yapıldı.

İmtiyaz Sahibi olduğu, aynı binada bulunan Özgür Kocaeli Gazetesi ve Büyük Kocaeli Gazetesi çalışanları, Recep Haldız'ı doğum gününde Genel Müdürlüğü’nü yaptığı Peugeot Bayii’nde ziyarete gitti. Özgür Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni İsmet Çiğit, Büyük Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Gürsel ve beraberinde gazeteleri temsilen bir grup bu ziyarette hazır bulundu. Haldız Grup Yönetim Kurulu Başkanı Macit Haldız, Genel Müdür Tacettin Gür, Genel Müdür Yardımcısı Sedat Bayar da aynı amaçla yine oradaydı.

DEĞERLİ HEDİYELER

Gazete ekibinin ziyareti Recep Haldız'ı şaşırtıp bir o kadar da memnun etti. Özel olarak hazırlanan hediyeler ise oldukça anlamlıydı. Sahibi olduğu iki ayrı gazetede, daha önceki tarihlerde konu olan haberleri başlık değiştirilip doğum günü için tasarlandı. Manşetler bu kez kutlama için atıldı ve çerçeve haline getirilip kendisine sunuldu. İki ayrı gazeteden manevi değeri yüksek bu hediyeler giderken, Peugeot'da Asistanı Goncagül Armutçuoğlu da tüm çalışanlar adına kendisine benzer bir hediye verdi. Personelle birlikte çekilmiş ve çerçevelettirilmiş fotoğraf da oldukça anlamlıydı.

Haldız Grup Yönetim Kurulu Başkanı Macit Haldız, Genel Müdür Tacettin Gür, Genel Müdür Yardımcısı Sedat Bayar kutlamada bulundu. Peugeot'da Satış Müdürü Berna Aksoy Aydın da yine mutluluğa ortak olan isimler arasındaydı.

Özgür Kocaeli ve Büyük Kocaeli'yi temsilen bir grup, doğum gününde Recep Haldız'la birlikte.

Recep Haldız için gazete kapak sayfaları tasarlandı, Logo renklerine uygun çerçevelettirilerek İsmet Çiğit ve İbrahim Gürsel tarafından kendisine hediye edildi.​​​​​​​

Macit Haldız, "Benden daha yakışıklı birisiyle fotoğraf çektirmem" dese de ısrarlara dayanamadı ve oğlu Recep'le objektiflere gülümsedi.

Recep Haldız için doğum günü pastası da hazırlandı.​​​​​​​

Recep Haldız'a Peugeot personeli adına hediyesini Yönetici Asistanı Goncagül Armutçuoğlu verdi.​​​​​​​