  • BIST 88.187
  • Altın 146,125
  • Dolar 3,6701
  • Euro 3,9123
  • Kocaeli -7 °C

Recep İvedik İzmit’e geldi

»
Recep İvedik İzmit’e geldi
Şahan Gökbakar’ın merakla beklenen Recep İvedik-5 isimli filmi, bugün Türkiye Sinemaları ile birlikte İzmit’te de bütün sinemalarda gösterime giriyor.

Şahan Gökbakar hayranlarının heyecanla beklediği Recep İvedik 5. Togan Gökbakar’ın yönettiği, Şahan Gökbakar’ın Orkan Varan ve Deniz Ceylan ile başrolleri paylaştığı film, bugünden itibaren İzmit’teki bütün salonlarda izlenebilir. Kahramanımız Recep İvedik vefat eden mahalle komşusu İsmet’in evine taziye ziyaretine gitmiştir. Yakın dostunun vasiyetini yerine getirmek için yola çıkar. Recep, genç sporcuları yurt dışına götürme görevini üstlendiğini fark ettiğinde, artık geri dönüş için gecikmiştir. Bu filmi izlerken yine çok güleceksiniz.

Recep İvedik 5’in yeni bir seyirci rekoru kırması da bekleniyor.

Bu haber toplam 540 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gebze’de Türk Sanat Müziği ziyafeti13 Şubat 2017 Pazartesi 13:04
  • Prof. Dr. Beşer’den Gebzelilere seminer13 Şubat 2017 Pazartesi 12:08
  • Basın İlan Kurumu’ndan Kağıt Müzesi’ne tam not12 Şubat 2017 Pazar 10:59
  • Tarih Koridoru’nda Başkan Doğan ve Korkmaz tur attı12 Şubat 2017 Pazar 10:49
  • Gebzeli yazar Levent Altun, “Özlem’e Mektup” isimli kitabını tanıttı11 Şubat 2017 Cumartesi 15:46
  • Gebze’de Grup İmera izdihamı11 Şubat 2017 Cumartesi 10:25
  • Ebru ustası Mustafa Esad Düzgünman anıldı09 Şubat 2017 Perşembe 15:16
  • Faruk Beşer Gebze’ye geliyor08 Şubat 2017 Çarşamba 12:06
  • Kültür-sanat bu ay da yoğun06 Şubat 2017 Pazartesi 17:09
  • TRT spikeri Tijen Karaş Gebze'ye geliyor04 Şubat 2017 Cumartesi 13:49
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Kültür Tepesi, 28 Haziran’da açılacak
    • Yardıma Var Mısın?
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti