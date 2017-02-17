Recep İvedik İzmit’e geldi

Şahan Gökbakar’ın merakla beklenen Recep İvedik-5 isimli filmi, bugün Türkiye Sinemaları ile birlikte İzmit’te de bütün sinemalarda gösterime giriyor.

Şahan Gökbakar hayranlarının heyecanla beklediği Recep İvedik 5. Togan Gökbakar’ın yönettiği, Şahan Gökbakar’ın Orkan Varan ve Deniz Ceylan ile başrolleri paylaştığı film, bugünden itibaren İzmit’teki bütün salonlarda izlenebilir. Kahramanımız Recep İvedik vefat eden mahalle komşusu İsmet’in evine taziye ziyaretine gitmiştir. Yakın dostunun vasiyetini yerine getirmek için yola çıkar. Recep, genç sporcuları yurt dışına götürme görevini üstlendiğini fark ettiğinde, artık geri dönüş için gecikmiştir. Bu filmi izlerken yine çok güleceksiniz.

Recep İvedik 5’in yeni bir seyirci rekoru kırması da bekleniyor.