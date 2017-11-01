Recep Topaloğlu’nda karate kuşak imtihanı yapıldı
Gençlik Hizmetleri ve Spor bünyesindeki karate okulunda kuşak imtihanı geçtiğimiz günlerde yapıldı.
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Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda Haldun Alagaş gözetimindeki imtihana sarı ve turuncu kuşaklardan 30’ar, yeşil ve mavi kuşaklardan 10’ar, 2’nci kuyudan bir, 1’nci kuyudan ise 2 kişi katıldı. İmtihan sonrasında başarılı olanlar bir üst kuşa terfi etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor karate okulu baş antrenörü Alagaş imtihanın başarılı geçtiğini belirterek, sporcularını kutladı.
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Etiketler : Haldun Alagaş
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