Recep Topaloğlu’nda karate kuşak imtihanı yapıldı

Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda Haldun Alagaş gözetimindeki imtihana sarı ve turuncu kuşaklardan 30’ar, yeşil ve mavi kuşaklardan 10’ar, 2’nci kuyudan bir, 1’nci kuyudan ise 2 kişi katıldı. İmtihan sonrasında başarılı olanlar bir üst kuşa terfi etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor karate okulu baş antrenörü Alagaş imtihanın başarılı geçtiğini belirterek, sporcularını kutladı.