“Referandum bitecek yine birlikte yürüyeceğiz”

İl Başkanları toplantısında Şemsettin Ceyhan, referandum sürecinde tüm partilerin salon sıkıntısını çözdüklerini söyledi. Ceyhan’a teşekkürlerini sunan Sarıbay ise, “Referandum bitecek ve gidecek biz yine sokakta beraber yürüteceğiz” dedi.

Her ay kent gündemine dair fikir alış verişinde bulunmak adına bir araya gelen ilimizin siyasi parti il başkanları bugün AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ev sahipliğinde Ramada Otel’de buluştu. İl başkanları toplantısının ikinci turunun ikinci toplantısına CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Başkanı Şeref Gönenli, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül katılım sağladı. Öte yandan geçtiğimiz ay başkanlık görevini Şeref Gönenli’ye devreden BBP eski İl Başkanı Nihat Yıldız’da il başkanlarına veda için Şemsettin Ceyhan’ın davetlisi olarak programda yer aldı. Önümüzde ki ay il başkanları toplantısı MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ev sahipliğinde yapılacak.

ÖNEMLİ OLAN KENT

Toplantının ilk konuşmasını ev sahibi Şemsettin Ceyhan yaptı. Ceyhan, “9 ay önce bir birliktelik başlattık. Her ay bir il başkanı ev sahiplinde toplanıp kent adına fikir alış verişinde bulunuyoruz. Gördüğünüz bu yapı Türkiye’de hem ilktir hem de tektir. Bu bütün il başkanlarımızın hem fedakarlığı, hem gayreti hem de kente olan sevdasındandır. Halk oylaması arifesindeyiz. 40 gün kalmasına ve bazı başkanların evet bazılarının hayır demesine rağmen birçok şeyi oturup birlikte konuşuyoruz. Önemli olan kent adına bir şeyler yapmak olduğunun altını çiziyoruz” diye konuştu.

SALON SORUNU ORTADAN KALKTI

Ceyhan şunları söyledi: “40 günlük kampanya süresinde tüm il başkanlarımızla birlikte uyum ve fedakarlımıza devam ettireceğiz. Her parti kendi görüşünü halka anlatacak. Anlatırken de adalet ile anlatması her birimizin ülküsüdür. Bunda bir problem yoktur. Buradan Valimize gidip kampanya sürecinde tüm partilerine eşit olarak halkı bilgilendirilmesini talep edeceğiz. Çayırova, Darıca ve Karamürsel ilçelerinde CHP’ye bir salon verilmemesi durumu oldu. Belediye başkanlarımıza söyledik salon noktasında net çizgimiz yoktur. Bir daha böyle bir sorun olmayacak. Olursa da yardımcı olacağız. Çünkü evet diyen de hayır diyen de terörist değil. Gerginleşmeden süreci yönetmek bu masanın sorumluluğudur”

BİZ YİNE SOKAKTA OLACAĞIZ

AK Parti’nin evet lansmanının ardından CHP’de yapacak mı? Sorusunu yanıtlayan Başkan Sarıbay, “CHP’nin referandum tanıtım süreci olmayacak. Biz AKP gibi düşünmüyoruz. Bunun bir rejim değişikliği olduğunu düşündüğümüz için herksin katkı vermesini istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızın ödevi olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Salonla ilgili sıkıntılar giderildi. Başkan Ceyhan yardımcı oldu. Referandum bitecek ve gidecek biz yine sokakta beraber yürüteceğiz” şeklinde konuştu. Toplantının ardından il başkanları Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu makamına giderek toplantının raporlarını sundu.

SEL GİDER KUMU KALIR

Sarıbay’ın ardından konuşan BBP’nin yeni il başkanı Şeref Gönenli, “Bizler bu döneme kadar fedakarca çalışan Nihat başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.Kocaeli halkına hizmet için çalışacağız. Referanduma kadar birliğin devam etmesini temenni ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi sel gider kumu kalır, seçimler gider yine biz komşu, akraba olarak kalırız. 17Nisan’da yine kardeşliğimizin bozulmadığı bir Türkiye temennisiyle” açıklamasında bulundu.

Çiğdem ARMAĞAN