REFERANDUM KURGUSU VE DÖNEMSEL BAŞARILAR

Küreselleşen dünya ilişkilerinin, demokrasinin çoğaltılmasını merkeze alan yaklaşımlarla sürdürülebilir hale getirilememesi, dünya ülkelerini pragmatik, popülist, dönemsel ve içe kapanmacı uygulamalara yöneltmektedir. Bütün dünyada etkisini artıran bu eğilimler, Amerika seçimlerinden sonra daha da arttı ve Avrupa ülkeleri üzerinden Türkiye’ yi etkilemeye başladı. Yoğunlaşarak artan sorunlar bütün insanlığın sorunları olduğu için Türkiye bu sorunlara bütün insanlığı tehdit eden sorunlar olarak yaklaşmak ve çözüm önerileri geliştirmek durumundadır. Referandumu demokrasinin çoğaltılmasını merkeze alan anlayışla değerlendirebilmek için siyasi kurgusunu irdelemeye ihtiyaç vardır. İktidar partisinin sürekliliğini vesayet sistemine karşı verdiği mücadelenin sağladığı bilinmektedir. Yapılan mücadelelerde en kararlı duruşu doğal lideri gösterdiği için kabul edilebilirliği partisinin önüne geçmiştir. Darbelerle şekillenen devletin merkezde olduğu sistemin içerisine sızan ve en önemli görevleri ele geçiren FETÖ/PDY’sı, vesayet sistemiyle mücadelede iktidar partisini etkileyerek, hukuk dışılıkların, mağdurlukların oluşmasını sağlamış iktidar partisinin yıpranmasına neden olmuştu. FETÖ/PDY ‘ nın verdiği zararlar, darbe kalkışmasının önlenmesinde gösterilen kararlılıklarla belirli oranda önlenebildi. Referandum hamlesinin bu birikimlerle siyasi sürdürülebilirliği sağlamak kaygısıyla kurgulanmaya çalışıldığı hissedilmektedir.

SİYASİ ANLAYIŞIN MERKEZE ALINMASI EĞİLİMLERİ

İnançlarına, geleneklerine, kılık, kıyafetine bağlı geniş halk kitlesini dışarıda bırakan vesayet sistemine karşı verilen mücadelede yapılan yanlışlara, hukuk dışılıklara rağmen, zararların önlenmesine yönelik geri dönüşler olumlu karşılanabilmişti.

7. Haziran seçimleri uyarısının, 1 Kasım seçimleriyle aşılabilmesi ihtiyacı dönemsel siyasi başarıdan öte yapısal ihtiyaç durumundaydı. Yoğunlaşan ve çözülemeyen sorunlar, daha kapsayıcı, daha demokratik kararların alınması ihtiyacını çoğaltmıştı. Yönetim sistemi değişikliğini sağlayacak anayasa değişikliğinin, yukarıdan aşağıya, siyasi mühendislik kurgularıyla düzenlenmesi bu nedenlerle yapısal dönüşüm hamlesi niteliğine ulaştırılamamaktadır. MHP’nin anayasa değişikliğindeki işlevinin kendi siyasi konumuyla ilgili olduğu tartışmaları yaygındır. İktidar partisinin güvenlikçi siyaset izlemeye başlamasıyla siyaset alanı daralan MHP’nin, kendi içinde başlayan değişim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı için hamle yaptığı sanılmaktadır. Yönetim sisteminde ortaya çıkan fiili durumla, hukuki durumun uyumla hale getirilmesi sorunu, MHP’nin hamlesine kabul edilebilirlik kazandırsa bile bu durumun kendi siyasi sıkışmışlık döneminde gündeme taşınması gölge düşürmektedir.

HALKIN İRADESİNİN YAPABİLİRLİĞİ

Vesayet sistemine karşı başarılar halkın iradesinin temel alınmasıyla sağlanabilmişti. Çözülemeyen bütün sorunların çözümü için girişimlerin başlatılması halkın beklentilerini yükseltmiş desteğin artmasına neden olmuştu. Yanlışlara, eksiklere, geri dönüşlere rağmen yapılan hamleler halk tarafından karşılıksız bırakılmıyordu. Daha kapsayıcı ve daha demokratik çözümlerin ortaya konulması yarışına giremeyen, bulunduğu konumu koruyan, karşıtlık üzerinden siyaset yapan muhalefetin alternatiflik sağlayamaması da iktidar partisinin her şeye rağmen tercih edilebilir olmasına katkı sağlıyordu.

HALKIN İRADESİ VE ATANMIŞLIK

Başkanlık sistemi anlayışına göre kurgulanan” Cumhurbaşkanlığı sisteminde “ yürütme ve devleti temsil sorumluluğunun birleştirilmesinin, Cumhurbaşkanlığına vekalet kurumunu ortadan kaldırmadığı, önemsizleştirmediği bilinmektedir. Bulunduğu konumunu halkın iradesiyle sağlayabilmiş iktidar partisi için bunun basit bir ihmal olduğu da düşünülmemelidir. Halkın iradesini temsil eden, yapabilir kılma sorumluluğunu taşıyan makamın, çok az ihtimal dahi olsa, istisna özelliği taşısa bile yetkileri, kısa bir zaman dilimi içerisinde bilinemezlik konumundaki atanmış tarafından kullanabilecektir. İktidar partisinin en önemli özelliği vesayet sistemine karşı gösterdiği kararlıktır. Bilinemezliklerin ve kararsızlıkların karşılanmasında zorlanılmasının nedenleri buralardadır.

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