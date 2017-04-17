Referandum sonrası CHP'den ilk açıklama

Seçim sonucunu değerlendiren CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Kesinlikle bunu bir yenilgi olarak kabul etmiyoruz. Biz dünden daha iyiyiz” dedi.

Dün yapılan halk oylamasının ardından CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve il yönetimi sonuçları değerlendirmek üzere il binasında basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar’da katılım sağladı. Parti örgütü basın açıklamasında oldukça moralsizdi.İlk olarak söz alan Başkan Sarıbay, “Bu referandumda katılım yüksek oluşu ülke çapında olay olmaması çok sevindirici. Ama çok az bir oy farkı olması bizleri tatmin etmedi. Türkiye genelinde bizim daha önce arzu ettiğimiz, birleşme ve seviyeli tartışma ortamıydı. Çıkan sonucun yüzde 51 ile açıklanması 25 milyon oyun hayır dediğinin göstergesidir. Bu sonucu isteyen evetçilerin iki yıl son yürürlüğe girecek anayasa için düşünmesini istiyoruz” diye konuştu.

KARAR HALKI İNCİTTİ

“Referandum sürecinde şartlar eşit değildi” diyen Sarıbay, “Halka eğer evet çıkmasa size hizmet gelmez’ anlayışı vardı. Muhtarlar tehdit ediliyordu. İşadamlarına evet çıkarsa siz düşünün şekilde korku salan evetçilerin pış pışlandığı hayırıcların horlandığı bir seçim kampanyası oldu. Kamunun bütün olanakları kullanıldı. Bu değirmenin suyu nerden geliyor? diye sormamız lazımdır. YSK’nın mühürsüz zarflar geçerlidir şeklinde verdiği karar bir hukukçu olarak beni rahatsız etti. Bağımsız yaşamak isteyen tüm halkı incitti” dedi.

AKŞAMDAN BERİ UYUMADIM

Türkiye genlinde 2 buçuk milyon oya itiraz ettiklerini ifade eden Sarıbay, “Ben yaptım oldu mesajı içinde bu karar alınmakta. Bizim daha itirazımız yapılmasada YSK’nın böyle bir tezgahın içinde olması düşündürücü. Türkiye’de hayır için çalışanlar bence başarılı. Çünkü karşımıza dev bütçeler var. Yasa hukuk tanımayan idareciler var. Kendi kendini yok saymak isteyen başbakan var. Maalesef biz bunların altındayız. Yüzde 49 hayır oyu için çalışan herkese, oyuna sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Kesinlikle bunu bir yenilgi olarak kabul etmiyoruz. Biz dünden daha iyiyiz. Bundan sonra bu yüzde 49’un birlikte hareket etmesini sağlamalıyız. Akşamdan beri üzüntüden bende uyuyamadım. Koy verip bu ülkeyi onlara bırakacak halimiz yok. Buna inanmamız lazım. Her şey bitmiş değil. Bir kısım sandıkta mühürsüz zarf var. Bunları tespit edip hakkında işlem yaptıracağız. Ak Parti’nin evet için yüzde 65 hedefi vardı. Hatta 70 istiyorlardı. Bizim için başarı onlar için ivme kaybı söz konusudur” şeklinde konuştu.

TROFAYA KEDİ DEĞİL, YSK GİRDİ

Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, şunları söyledi:

Seçim sürecinde eşit ve adaletsiz propagandayla mücadele etmeye çalıştık. Bunu bize yaşatanlar devlet gücünü kullandılar. Ülkeye eşitlik ve adaleti getirmek istiyor. Eşitlik isteyenler önce ülkenin yüzde yüzüne eveti ikna etmeleri gerekirdi. Kendi tabanlarından bir kişi için evet istediler. Kimseye sesimizi yükseltmeden hayırı anlatmaya çalıştık. Birçok kitlenin bizi anladığını düşünüyorum. Kendi iradesiyle evet diyen vatandaşa saygımız sonsuz. Yılladır vatandaşa uygulanan baskı, belediyelerin gücü, amirlerin gücü, vatandaşa uygulanan şantaj ve tehdittir. Hukuku katleden aynı güç. YSK’yı da devreye sokan cebren ve hilen evet oyunu çıkartılar. Her seçim trafoya kedi girerdi. Şimdi seçime YSK girdi.Kanunu tanımayan YSK’nın bu yaptığını biz tanımıyoruz. Bu seçime gölge düşüren vicdanları zedeleyen bir karardır. Ben ortada Ak Parti açısında bir başarı görmüyorum. Bu ciddi bir düşüştür. Ak Parti’ye uyarı niteliğinde bir düşüştür. Yeni anayasadan önce bizim toplumsal kucaklaşmaya ihtiyacımız var”

Çiğdem ARMAĞAN