REFERANDUM SONRASININ GÖRÜNEMEZLİĞİ

Referandum sürecine girildi. Bütün siyasi yaklaşımlar referandumla ilgili çalışmalara başladılar. Kamuoyu araştırmalarının verdiği bilgilere göre sonuçlar bir birine yakın seyretmektedir. Bu durumda sonucu etkileyecek en önemli etken, referandum sonrasının görünebilirliğini sağlamaktır. İktidar partisi anayasa değişikliğini planlayan, düzenleyen, referanduma taşıyan siyasi yaklaşım olduğu için referandum sonrasının görünebilirliğini sağlama sorumluluğunu yerine getirmek durumundadır.

İKTİDAR PARTİSİ VE REFERANDUM

Referandum sonuçlarının bir birine yakın olması halinin daha ayrıntılı değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. İktidar partisi yönüyle değerlendirilirse, sahip olduğu avantajlarının yeterli gelmemesinin iki temel nedeni bulunabilir. Birinci temel neden, Demokratik Hukuk Devleti ihtiyacını karşılayacak değişiklikleri daha kapsayıcı ve daha demokratik yöntemlerle yönetememesi. İkinci temel neden ise, 7 Haziran seçimlerinde yapılan uyarının kabul edildiği, kuruluş döneminin anlayışına geri dönüleceği sözlerinin yerine getirilememesidir. Bu iki temel eksikliğin karşılanmasına yoğunlaşılamadığı takdirde geriye tek seçenek kalmaktadır. Muhalefetin, referandum sonrasının nasıl yönetileceğini somut önerilerle kabul edilebilirliğe taşıyamayacağı ihtimali üzerinden kampanya yürütmek. Muhalefetin, 7 Haziran sonrasında olduğu gibi, referandum sonrasını yönetemeyeceği algısı güçlendirilirse, kararsız seçmen ” eksik bile olsa kabullenmek durumunda kalacaktır “ yaklaşımına yoğunlaşılmakla yetinileceğidir. Bu ihtimallerin ve eğilimlerin aşılması sorumluluğu iktidar partisinin üzerindedir.

ANA MUHALEFET PARTİSİ VE REFERANDUM

Ana muhalefet partisi, referandum sürecine taşınan anayasa değişikliğini yetersiz ve yanlış bulmaktadır. Referandumda değişikliğe onay verilmemesi isteği, iktidar partisinin daha önceki yanlışları ve eksikleri üzerinden açıklanmaktadır. Değişiklikle, rejimin değişeceği, tek adam yönetiminin başlayacağı vb. iddialar ortaya konulmaktadır. Ana muhalefet partisinin, seçmen eğilimlerinin bir birine yakın olması halini sadece iktidar partisinin eksikleri ve yanlışları üzerinden açıklaması yetersiz kalmaktadır. Demokratik Hukuk Devletinin inşa edilmesi ihtiyacının karşılanmasına, İktidar partisinin, 7 Haziran seçimleri sonrasındaki kabullerini yerine getirememesinin oluşturduğu memnuniyetsizliğin tatmin edilebilmesi sorumluluğu karşılanamamaktadır.

TOPLUMSAL BEKLENTİ

Daha demokratik, daha evrensel, daha kapsayıcı, Demokratik Hukuk Devleti ihtiyacı bütün toplumun beklentisidir ve gerçeklik durumuna gelmiştir. Siyasi partiler yasasının evrensel demokrasinin kurallarıyla düzenlenmesi ihtiyacı karşılanabilmelidir. Seçim yasaları değişliğiyle, barajın kabul edilebilir orana çekilip, 100 Türkiye milletvekilliği ile yüzde birlik düzeye ulaşan bütün duyarlılıkların millet meclisine taşınmasının karşılığı bulunmaktadır. Ortak kabule ulaşan anayasa değişikliklerinin hemen uygulamaya konularak demokratik hayatın daha özgür hale getirilmesi, daha özgür hale gelen ortamda çözülemeyen sorunlara çözümler aranılması beklentisi yüksektir. Öncelikli ihtiyaçlar haline gelen bu beklentilerle birlikte benzerlerinin nasıl karşılanacağı sergilenerek referandum sonrasının görünebilir hale getirilmesi, yaşadığımız dönemin vazgeçilmez siyasi sorumluluğu durumundadır.