REFERANDUM VEYA HALK OYLAMASI

Yaygın şekilde referandum olarak da söylenen halk oylamasına, siyasi parti temsilcilerinin yetemediği, çözülemeyen yapısal sorunların çözülmesi için başvurulduğu bilinmektedir. Yapılacak tercihle toplumun bugünü ve yarını etkileneceği için her birey onaylanması veya onaylanmaması halindeki durumunu değerlendirmektedir. 16. Nisanda halkoyuna sunulacak anayasa değişikliğinin bu özelliği bütün bireyleri etkileyebilmektedir. Her siyasi parti içerisinde hatta her ailede değişikliklerin bazılarını olumlu, bazılarını olumsuz bulanlar, tümüyle eksik, yetersiz bulanlar olabilmektedir. Siyasi partiler kamuoyu araştırmalarıyla, kendi çalışma ve gözlemleriyle oluşan duyarlılıkları ölçmektedirler. Kampanya çalışmalarının başlamasına rağmen baskın eğilimlerin ortaya çıkamaması, hala strateji

değişikliklerinden, söylem düzeltmelerinden söz edilmesi bu nedenlerledir

İKTİDAR PARTİSİ VE KARARSIZLAR

İktidar partisi anayasa değişikliğinin düzenlenmesini sağlayarak referandum sürecine taşıyan siyasi partidir. Onaylanmasını sağlamaya çalıştığı değişiklikler kendi üyeleri ve seçmenleri tarafından da ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir. Bilindiği gibi yapısal dönüşüm yaklaşımlarında, çalışmak, üretmek, yarışmak, başarmak mekanizmalarının, objektifliğini, demokratikliğini, evrenselliğini de göz önünde bulundurulmaktadır. Diğer bütün partiler gibi iktidar partisi de vesayet döneminin kural ve kurumları kapsamında siyaset yapabilmek, başarılar kazanmak kaygılarıyla oluşturulmuştur. İktidar partisi mevcut siyasi işleyişiyle vesayet döneminde, dengeleri, eğilimleri, demokratikliği gözeterek başarılar kazanmış olsa bile siyasi demokratik dönüşümünü tamamlayamamış siyasi organizasyon konumdadır. Anayasa değişikliğini sahiplenen ve savunan konumuyla, demokratik kurumsal işleyişe kavuşturamadığı siyasi işleyişi tam örtüşmemektedir. Anayasa değişiklikleriyle verilmeye çalışılan mesaj, ” demokratik dönüşümü sağlayacak değişiklikler siyasi başarımızda etken olan anlayışa yakındır ve toplumumuz için de en iyisidir “ şeklindedir. Değişen ve gelişen Türkiye’ nin dinamikleriyle, siyasi işleyiş mekanizmalarının ve Demokratik Türkiye için önerilen anayasa değişikliğinin örtüşmemesinden kaynaklanan sorunların aşılmasında zorlanılmaktadır. Halk oylamasının yakınlaşmasına rağmen iktidar partisinin içerisindeki belirsizliklerin nedenleri buralarda aranmalıdır.

ANA MUHALEFET PARTİSİ VE REFERANDUM

İktidar partisinin ve MHP’nin her şeylerini ortaya koyarak yürüttükleri kampanyalarının yeterli gelmemesi ana muhalefet partisi için avantajdır.

Onaylanmaması yönündeki belirsizliklerin giderilememesi, kararsızların azaltılamaması ise, ana muhalefet partisinin avantajlı konumunu yönetmekte zorlandığını göstermektedir. Ana muhalefet partisi onaylanmamasını isteği değişikliklerin yerine daha katılımcı, daha kapsayıcı, daha demokratik önerilerini sunmak durumundadır. Demokratik dönüşümünü tamamlayamayan ana muhalefetin, daha demokratik, daha kapsayıcı, daha evrensel demokratik dönüşümü nasıl gerçekleştireceği konularında doyurucu açıklamalar yapmasına ihtiyaç vardır. Ayrıca iktidar partisinden farklı olarak geçtiğimiz son iki yıl içerisindeki seçimlerde, neden alternatif olunamadığını, neden çoğalma sağlayamadığını da açıklayabilmelidir. Aksi halde, anayasa değişikliğini AYM’ ne taşımaması, taciz edilen başı kapalı kızın evinde ziyaret edilmesi, kapı, kapı gezilerek açıklamaların yapılması, evet diyenin de, hayır diyenin de dışlanmaması yaklaşımları olumlu olmasına rağmen farklılık yaratmaya yetmeyecektir. Ana muhalefet partisi hangi seçime girerse girsin sadece sonucu etkileme çalışmalarıyla yetinmemelidir. Her seçimde, her oylamada, ne kadar alternatiflik sağladığını, iktidar gelebilmek için ne kadar çoğaldığını ölçmek durumundadır. İktidar partisinin önerdiği değişiklerin kabul edilebilirliği ile eksik ve yanlış olduğunu hissedenlerin oranı bir birine çok yakındır. Elimizden geleni yapıyoruz ancak alternatif olamıyoruz, iktidar için yeterince çoğalamıyoruz çaresizliği aşılabilmelidir.