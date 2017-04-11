REFERANDUM YORGUNLUĞU

Seçimler veya halk oylamaları hayatın olağan akışını yoğunlaştırabiliyor. Beklentilerin somutlaşıp tartışıldığı bu dönemlerde, iddialar, eleştiriler, söz vermeler, taraf olma, tercih yapma zorlamaları arttığı için yorgunluk ve bıkkınlık oluşabiliyor. Bu çalışmalar, gelişmiş demokratik ülkelerde, kendiliğinden işleyen demokratik mekanizmalarla yapılarak katlanılabilir düzeye çekilebiliyor. Yapısal sorunlarımızı çözebilirsek, demokratik kural ve kurumlarla sürdürülebilir kurumsallığa ulaştığımızda benzer duruma gelebileceğiz. Bildiğimiz, yaşadığımız, pek çok deneye rağmen siyaseti, hamaset, hitabet, sonuç için her şeyi araç haline getirmek, kendi anlayışını merkeze almak vb. alışkanlıklardan kurtaramadığımız için bilinmezlikleri çoğaltıp, yorgunluk ve bıkkınlık oluşturabiliyoruz.

SİYASİ TEMSİL

Çözemediğimiz için büyük bedeller ödediğimiz sorunlarımızın baskısı çok arttı. Değişime ve gelişime açık dinamik toplumsal özelliklere sahip olmamız, demokratik dönüşüm beklentilerimizi vazgeçilmez hale getirdi. Türkiye siyasetinin, Demokratik Hukuk Devleti’ ni inşa çalışmalarını, demokratik yarış yaklaşımlarından daha çok, kendi anlayışlarını merkeze alan anlayışlarla gerçekleştirmeye çalışması belirsizlikleri, endişeleri çoğalttı. Kendiliğinden işleyen demokratik kural ve kurumlarımızın yetersizliği, demokratik dönüşüm sorunlarımızı çözememiş olmamız referandum çalışmalarına yansıdı. Siyaseti, halkın temsilciliği niteliklerinden daha çok siyasi merkezinin görevlisi konumunda sürdüren siyasi kadroların verimsizliği açığa çıktı. Siyasi görevli pozisyonundaki kadrolar, avantajları kullanma, sonuç için her şeyi araçsallaştırma eğilimleri sergileyebildikleri için demokratik dönüşüm beklentilerini, daha iyi gelecek görünürlüğüne taşıyamaya yetemedi. Referandum çalışmalarının ortaya çıkardığı en önemli gerçekliklerden birisi de, siyasi partiler yasasının, seçim yasasının, siyasi parti işleyişlerinin yetersizliği ve verimsizliğini ortaya çıkarması oldu. Siyasi kadrolar merkeze bağlı siyasi görevli konumunda oldukları için hem kendi yaratıcılıklarını ve enerjilerini sergilemedi, hem de halkın temsilcisi niteliklerini yerine getiremeyip hamaset ve hitabetle yetinmek zorunda kaldı.

DEMOKRATİK DÖNÜŞÜM BİRİKİMİ

Devletin merkezde olduğu vesayet sisteminin etkisizleşmesini sağlayan 2007 ve 2010 referandumları, eksik, yanlış bazı uygulamalara rağmen çok önemli demokratik birikimin oluşmasına neden olmuştu. Halkın, canıyla, kanıyla FETÖ/PDY’nın kalkıştığı darbe girişimini önleyebilmiş olması ise demokrasinin olmazsa olmazlığını gösteren gerçeklikti. Çözemediğimiz için bedeller ödediğimiz bütün sorunlarımızın tartışılabilmesi, yetersiz de olsa bazı uygulamaların yapılabilmiş olması çözüm arayışlarında önemli mesafelerin alınmasını da sağlamıştı. Kazanılan bunca birikime rağmen, belirsizliklerin giderilememesine, karamsarlığın azaltılamamasına, siyasi partilerin yaşananları, içselleştirilip, hissettirilememesi neden oldu. Bu eksiklik, iktidar partisinin ve muhalefetin oluşan birikimi yeterince yönetemediğini, kabul edilebilirliğe taşıyamadığını açığa çıkarmaktadır. Siyasi partiler referandum sonrasında, siyasi sorunları ve çözüm yöntemlerini kabullenip, bu yöndeki eksiklerini gidermeye yoğunlaşmak durumundadır.

DEĞİŞEN VE GELİŞEN BEKLENTİLER

Türkiye’nin yaşam ve üretim koşulları, sorunlarını çözebilme kapasitesi değişti. Gelişmiş demokratik ülkelerle uyumlu hale gelebilecek konumun iyi yönetilmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Orta üstü gelişmişlik düzeyinin sorunları ve çözümleriyle uğraşılması, her kentte, her bölgede, gelişmiş ülke standartlarını hedefleyen önemli dinamikler üretti. Gelişmiş ülke düzeyini hedefleyen arayışların yoğunlaşması, çalışma, üretim ve yaşam beklentilerini yükseltti. Türkiye’ de birlikte yaşayan insanların gelişen ve değişen etkenlerle, hangi kültürde, hangi ekonomik konumda, hangi farklı inançta olursa olsunlar birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri arttı. Çeşitlenen, parçalanan, gelişen üretim ve tüketim ilişkileri bütün insanları bir birlerine muhtaç ve bağımlı hale getirdi.

REFERANDUM SONRASININ BEKLENTİLERİ

İşçi, işveren, üreten, alan, satan, ortaklık yapan, yöneten, yönetilen, hizmet alan, hizmet veren vb. konumlarıyla ortaya çıkan ilişkilerin sürdürülebilirliği referandum çalışmalarında bütün yönleriyle görülebilir oldu. Demokratik Hukuk Devleti ihtiyacının olmazsa olmazlığı gerçeklik durumuna geldi. Belirli bir denge ve sürdürülebilirlik kazanmış, doğal gelişim seyrini izleyen ilişkilerin zorlanmasının, endişeleri, kararsızlığı çoğalttığı görüldü. Referandumun sonucu ne olursa olsun, izlenecek ve kuvvetlendirilecek siyasi eğilim zorunluluk düzeyinde ortaya çıktı. Referandum sonrasının gündemi, demokratikleşmek, normalleşmek, barışmak, yarışmak, birlikte yaşamak ve iş yapmak olarak belirginleşti.