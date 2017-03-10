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Referandumu vatandaşlar sordu, Başkan Doğan anlattı

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Referandumu vatandaşlar sordu, Başkan Doğan anlattı
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili vatandaşlarla sohbet etti. 

16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesi vatandaşlara ulaşmaya çalışan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, yeni sistemle ilgili vatandaşların sorularını da cevaplandırdı.

Gençlerin milletvekili seçilme yaşı ile ilgili sorusuna yanıt veren İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Şuanda ülkemizde 18-25 yaş arasında 8 milyon gencimiz var. Peki bu kadar gencimizin en az bir iki temsilcisi olsa kötü mü olur. Bu temsilciler çıksa, gençlerimize haklarını ve sahip oldukları gücü anlatsa onları doğru yönlendirse kötü mü olur. Bizim fırtına gibi gençlerimiz var. İnşallah bu maddenin kabulüyle meclisimize girecekler ve geleceğin liderleri olacaklar. Bu yasayla birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın amacı, gençlerimizin 18 yaşından itibaren siyasete ilgi duymaları. Bu sayede gençlerimizi devlet, hükümet meselelerine duyarlı hale gelmeleridir. 18-25 yaşın gündeme gelmesi bile gençlerimize bir heyecan kattı, gençlerimize 'vay be biz neymişiz' dedirtti. Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul’u fethedebildiyse, günümüz gençleri de meclisimizde yer alabilir” şeklinde konuştu.

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