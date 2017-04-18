Referandumun sonucu Kocaeli'de böyle yankılandı

16 Nisan pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasında Kocaeli genelinde Evet yüzde 56.69 Hayır oy oranı ise yüzde 43.31 oldu.

Evet'in yüksek çıkmasıyla Kocaeli'nin siyasi isimleri de sosyal medya hesaplarından bu paylaşımları yaptı:

"TEŞEKKÜRLER TÜRKİYEM"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz: "Son sözü Milletimiz söyledi; Yeni Anayasa ve Yeni Hükümet Sistemi Aziz Milletimiz tarafından kabul edildi. Sandığa giderek büyük bir katılımla iradesini sandığa yansıtan tüm seçmenlerimize teşekkür ediyoruz. Referandum çalışmalarında gece gündüz mücadele eden Ak Parti Teşkilatımızın vefakar ve cefakar dava kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum."

AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün: "Türk Milleti Sandıkta Özgür İradesini bir kez daha gösterdi ve tüm dünyaya demokrasi dersi verdi.#EvetZaferMilletindir."

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman: "Ve her zaman ki gibi son sözü yine milletimiz söyledi.

Tek adama göre kurgulanmış 1982 darbe anayasasından kurtulmamıza imkan tanıyacak. Yeni Anayasa çalışmalarının başlangıcı olan Halk Oylamasında bizlere inanan ve sahip çıkan milletimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. #TeşekkürlerKocaeli #TeşekkürlerTürkiyem.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu: Haydi Bismillah... Güçlü bir Türkiye Güçlü bir gelecek için...

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu: Kazanan asil milletimiz olmuştur. Kazanan Türkiye ve #Kocaeli olmuştur. #EvetZaferMilletindir Teşekkürler Türkiye.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan: Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan: "Yeni sistemin kazananı, ülkemiz ve milletimiz olmuştur."

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan: #EvetZaferMilletindir Teşekkürler Kocaeli #TeşekkürlerTürkiye

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez: Yüce Türk Milleti Sandıkta Özgür İradesini bir kez daha gösterdi ve tüm dünyaya demokrasi dersi verdi. Vatanını,milletini,bayrağını seven yurttaşlarımız;Avrupa ve terör örgütlerinin baskılarına rağmen vatan borcunu ödeyerek, EVET dedi. Bu tarihi halk oylamasında, tek bir oyuyla bile katkı sağlayan başta onurlu Türk Milleti olmak üzere. Karınca misali gece gündüz demeden insanüstü bir çabayla emek harcayan Ak Parti teşkilat mensuplarımızdan, gönüllülerimizden ve davasına sahip çıkan dürüst MHP teşkilatlarından Allah razı olsun... Bizim gibi düşünmeyen ve kurulan kumpaslara inanarak hayır diyenlerde bizim komşularımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız, kardeşlerimizdir. Her Türk vatandaşımız gibi onlarda başımızın tacıdır.Yeni Türkiyemizde,2023 hedeflerimize hep birlikte kardeşçe hiç durmadan yürüyeyeceğiz. ve Türk'ün gücünü dünyaya göstereceğiz... Türkiye'mize hayırlı ve mübarek olsun.. #EvetTeşekkürlerTürkiye #TürkiyeninKararı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran: Milletimiz daha büyük ve güçlü bir Türkiye için #Evet dedi. Teşekkürler Körfez! Teşekkürler Kocaeli! Teşekkürler TÜRKİYE! #TabiiKiEvet

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker: Aziz milletimiz 15 Temmuz'da diriliş destanı yazdı; 16 Nisan'da da #EVET diyerek yükseliş destanını yazdı. Teşekkürler Gebze...

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak: Milletimiz onayına sunduğumuz Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine %51,33 ile EVET dedi. Bizimde çalışmalarımız ve gayretlerimiz sonucu Darıca’da %56 Evet ile Yeni Türkiye’nin yeni yol haritasını siz çizdiniz.15 Temmuz ruhu ve Milli Şuur ile 16 Nisan’da Tüm Dünya’ya gereken dersi sandıkta verdiniz.