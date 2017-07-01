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Refleksoloji Derneği yeni yönetimi belirledi

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Refleksoloji Derneği yeni yönetimi belirledi
Kocaeli'de 2010 yılında kurulan Refleksoloji İhtisas ve Uygulama Derneği’nin 3’üncü Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kurucu Başkan Bilal Yalçıner, yeniden başkanlık görevine getirildi.

Refleksoloji İhtisas ve Uygulama Derneği’nin yönetiminde Bilal Yalçıner Başkan, Necla Karagöz Başkan Yardımcısı, Aydın Avcı Sayman, Emriye Çelik Sekreter ve İbrahim Mengü üye olarak yer aldı.

Dernek Başkanı Bilal Yalçıner, “Refleksoloji İhtisas ve Uygulama Derneğimiz 2012-2014 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’nın Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Mevzuat Çalışmaları konulu çalıştaylarına resmi olarak davet edilmiş ilk ve tek Refleksoloji Derneği’dir. Derneğimiz, refleksolojinin geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliğine girmesine katkıda bulunmuştur. Refleksoloji alanında çalışma yapan kişi ve kurumlara hizmet vermekteyiz” dedi.

 

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