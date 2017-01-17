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Reina saldırganı yakalandı

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Reina saldırganı yakalandı
Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov İstanbul'da yakalandı.

Esenyurt'ta düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan teröristin yanında oğlunun da bulunduğu öğrenildi. Teröristin sağlık kontrolünden sonra Emniyet'e getirileceği öğrenildi.

Özbek asıllı terörist Abdulgadir Masharipov’un eşi 12 Ocak'ta Maltepe’de bir eve düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Yanında olan 1.5 yaşındaki kızı koruma altına alınmıştı. Masharipov’un ise saldırıdan sonra yanına 4 yaşındaki oğlunu alarak kaçtığı tespit edilmişti.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele  Şube Ekipleri, Ortaköy saldırganının Esenyurt'ta bir adreste saklandığını  belirledi. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda şüpheli Abdülgadir Masharipov  ile 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Saldırganın arkadaşının evine 3 gün önce gittiği, yakalandığı evde incelemelerin sürdüğü bildirildi. 

Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü  Yerleşkesi'ne götürüldü.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPACAK

İstanbul Emniyeti sabah saat 9'da konuyla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.

17 GÜNDÜR ARANIYORDU

DEAŞ’lı terörist katliam sonrasında Zeytinburnu’nda ailesiyle kaldığı eve giderek 4 yaşındaki oğlunu yanına alıp kayıplara karışmıştı. Teröristin izini süren polisler, Zeytinburnu ve İzmir’de operasyonlar düzenlemiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

İşte teröristin yakalanmasından ilk fotoğraf

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