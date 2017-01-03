REİNA SALDIRISI VE ÇİFTE STANDART! 

Türkiye gibi bölgesinde huzur adası olmaya namzet güçlü bir ülkenin giderek terör batağına çekilmek istenmesi ne acı. Gün geçmiyor ki, yeni bir saldırı haberiyle uyanmayalım. Artık bu konuları yaza yaza bıktık. Başka konulara temas edemez hale geldik. Yeni bir yıla daha bismillah demeden yine şeytani bir girişimle karşı karşıya kaldık. Hepinizin malumu, Yılbaşı gecesinde Raina eğlence merkezine uzun namlulu silahla yapılan saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti, 69 da yaralı var.

Tüm kalbimle bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Her kim nasıl istiyorsa öyle yaşar. Kim adına ve ne adına yapılmışsa yapılsın, melun bir girişimdir, kınanmalıdır ve red edilmelidir. Yılbaşını kutlamak böylesi menfur bir sonuca gerekçe olamaz. Eğer din adına yapılmışsa, bilinmelidir ki, böyle bir anlayış hiçbir dinde kesinlikle yoktur. Nitekim, "herkesin inancı kendine" öğretisi bizzat İslam’ın öğretisidir. Bu, böyle biline.

Bu melun girişim, düpedüz bir terör faaliyetidir.

Değerli dostlar,

Şu da acı bir gerçektir ki, bir terörizm faaliyeti gerçekleştiğinde, acılar üzerinden vuruş alanları türetilmekte ve terör örgütlerinin tam da istedikleri gibi söylemler geliştirilmektedir. Eğer bir terör faaliyetini FETÖ, El-Kaide, El Nusra, DEAŞ veya IŞİD gibi örgütler gerçekleştirmişlerse, genelde İslam karşıtlar; özelde de Ak Parti muarızları Bremen mızıkacıları gibi hep bir ağızdan direkt İslam’a ve Ak Parti’ye saldırmaktadırlar. Eğer PKK gibi örgütler gerçekleştirmişse, Provokatör Kürt düşmanları direkt Kürtlere faturayı çıkartmanın gayretkeşliği içerisine girmekle kalmayıp Kürtlerin ev ve iş yerlerine saldırılar yapmaktadırlar. Eğer DHKP-C gibi radikal sol örgütler yaparsa, Sol siyasal hareketin karşıtları hemen faturayı Alevilere, CHP’ye veya bir başka sol partiye kesmenin yollarını arıyorlar. Yani, anlayacağınız toplum olarak ciddi bir ahlak erozyonu ile karşı karşıyayız.

Sonuçlarına bakıp bu iş kime yarar? sığ hesaplar yapmak yerine hangi türden olursa olsun ve kime karşı yapılırsa yapılsın hepimizin, amasız, lakinsiz ve fakatsız karşı koymamız ve terörizme karşı yekvücut olmamız lazım. Çifte standartlı davrandığımız ve kategorize ettiğimiz müddetçe bu isimleri ayrı; elde ettikleri sonuç itibariyle eylemleri aynı olan terör örgütlerin ekmeğine yağ sürmüş oluruz.

Herkes şunu iyi bilsin ki, Türkiye Ortadoğu bataklığının içine çekilmek isteniyor. Böyle bir bataklık, ne sağcısına, ne solcusuna, ne Türküne, ne Kürdüne ve ne de dindar ve dinsizine yarar. Sadece hepimizin ortak düşmanı olan teröre ve destekçilerine yarar.

Kıymetli okurlarım,

Uluslararası güç odakları terörizmi bir manivela aracı olarak kullanmaktan vaz geçmediği, çıkar uğruna rakip gördükleri ülkeleri bu yöntemle alt etmekten vaz geçmediği, terörizme lojistik destek, ekonomik ve insan kaynaklarını temininden vaz geçmedikleri, her ülke kendine rakip olarak gördüğü ülkenin teröristini bakıp beslemekten vaz geçmediği ve terörü doğuran sebepler ortadan kalkmadığı müddetçe bu terör belasından kurtulmamız mümkün değildir.

Şu sosyal medyadaki paylaşımlara bakıyorum da tüylerim diken diken oluyor. Terörü tetikleyen o kadar çok sorumsuz, o kadar çok tarafgir ve o kadar çok tahripkâr paylaşımlar var ki, adeta teröre davetiye çıkaran cinsten. Hemen herkes, rakibini bunun üzerinden vurmanın telaşı içerisinde. Bu yaklaşım da, ciddi bir ahlaki yozlaşmayı beraberinde getiriyor.

Ezcümle, terörizm faaliyetleri kime karşı yapılırsa yapılsın, ister camiye, ister kiliseye, ister sinagoga, ister havraya, ister meyhaneye isterse tekkeye karşı yapılsın aynı hassasiyetle karşı çıkılmadığı müddetçe teröre hizmet etme anlamı çıkar ki, bu da tam onların istediği şey. Bu vesileyle, her türlü terörizm faaliyetlerini şiddetle ve nefretle kınıyor, ölenlerin ailelerine sabırlar diliyorum.





