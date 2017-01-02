Reina'ya saldıran teröristin en net fotoğrafı ortaya çıktı

Reina isimli gece kulübüne silahlı saldırıda bulunan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis,Zeytinburnu’nda bir eve operasyon düzenlendi.Ayrıca teröristin en net fotoğrafı ortaya çıktı. Zanlının İstanbul’da selfie çekildiği öğrenildi.

Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübüne silahlı terör saldırısı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için çalışmalar sürerken, zanlının en net fotoğrafı ortaya çıktı. Zanlının İstanbul’da selfie çekildiği öğrenildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, izledikleri güvenlik kamera görüntülerinden saldırganın bir başka görüntüsüne ulaştı. Söz konusu fotoğraf habercilerle paylaşıldı. Üzerinde koyu renkli anorak bulunan kişi çekik gözleri, geniş elmacık kemikli yüzüyle dikkati çekiyor.

Operasyon düzenlendi

Ortaköy’de gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristi arama çalışmaları sürerken, polis Zeytinburnu’nda bir eve operasyon düzenledi. Yaklaşık 3 saat süren operasyonda olaya ilişkin herhangi bir şüpheliye rastlanmadı.

Polisin çalışmaları sürerken yakında duyulan bir ses üzerine polis ekipleri buraya yöneldi. Bir kişinin bıçaklanarak yaralandığı görüldü. İlk etapta şahsın operasyon kaynaklı yaralandığı düşünüldü.

Yapılan incelemenin ardından şahsın operasyonla ilgili olmadığı anlaşıldı. Yabancı uyruklu şahsın tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandığı öğrenildi. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.Polis saldırıdan sonra kaçan saldırganı yakalamak için çeşitli ilçelerde operasyonlar düzenliyor.

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