Reina'ya saldıran teröristin yeni fotoğrafı ortaya çıktı!

Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlediği terör saldırısıyla 39 kişiyi öldüren 4'ü ağır 69 kişiyi yaralayan teröristin yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, izledikleri güvenlik kamera görüntülerinden saldırganın bir başka görüntüsüne ulaştı. Söz konusu fotoğraf habercilerle paylaşıldı. Üzerinde koyu renkli anorak bulunan kişi çekik gözleri, geniş elmacık kemikli yüzüyle dikkati çekiyor. TEM ekipleri saldırganın yerini belirlemek için çalışmaları sürüyor. Teröristin Kırgız olma ihitmali üzerinde durulurken soruşturmanın gizliliği sebebiyle polis sınırlı bilgi veriyor.

KIRGIZİSTAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayımkan Kulukeyeva, yılbaşı gecesi Reina’daki saldırının bir Kırgızistan vatandaşı tarafından gerçekleştirilmiş olma ihtimali incelediklerini açıkladı. Rus basınına konuşan Kulukeyeva şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'daki yılbaşı kutlamaları sırasında gerçekleşen terör saldırısıyla bir vatandaşımızın bağlantılı olup olmadığı konusunu araştırıyoruz. Basında konuyla ilgili yer alan bilgilerin incelenmesi için İstanbul'daki konsolosumuza talimat verdik."



"BİLGİLER GÜVENİLİR DEĞİL, YİNE DE ARAŞTIRIYORUZ"

Kulukeyeva, basında yer alan bilgilerin güvenilir olmadığını da savunarak, "Bir Kırgızistan vatandaşının bu olayla bağlantılı olması ihtimali düşük. İlk belirlemelere göre bunlar güvenilir bilgiler değil, ama yine de araştırıyoruz. Kırgızistan İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, Türk yetkililer ve güvenlik güçleriyle sürekli temas halinde. Bilgileri araştırıyoruz" ifadelerini kullandı. Basında Reina saldırganına ilişkin yapılan ilk incelemelerde görüntülerde yer alan saldırganın Kırgız veya Özbek olabileceği ifade ediliyor.