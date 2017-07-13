  • BIST 104.072
  • Altın 140,486
  • Dolar 3,5724
  • Euro 4,0867
  • Kocaeli 23 °C

Reis filminin yapımcısı Ali Avcı gözaltına alındı!

»
Reis filminin yapımcısı Ali Avcı gözaltına alındı!
'Reis' filminin yapımcısı 'Uyanış' filminin ise yönetmeni olan Ali Avcı'nın emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkarılan Ali Avcı, Bağcılar'daki evinde gözaltına alındı.Polis tarafından evde yapılan arama sırasında kaçan bir kişi ise kovalamaca sonucu yakalandı.

Yakalanan kişinin kendini Hasan Aslan olarak tanıttığı ancak yapılan kimlik kontrolünde bu kişinin FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi soruşturmasında firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah Karabiber olduğu tespit edildi.

Karabiber'in 'Bylock' kullanıcısı olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 2 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Bu haber toplam 867 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Down Kafe'yi Bilal Erdoğan açtı12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:34
  • İş arayanlar bu haber size!12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:06
  • 15 Temmuz şehitleri Körfez’de dualarla anıldı12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:44
  • OHAL inceleme komisyonu göreve başlıyor!12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:42
  • Erdoğan'dan çok önemli OHAL açıklaması12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:27
  • Bakan Müezzinoğlu,"15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsü sırasında yaşananlar..."12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:06
  • Demokrasi Şehitleri, 15 Temmuz'da açılışlarla anılacak12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:41
  • Bu radardan kaçış yok!12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:09
  • Aygün,“Milletimiz destan yazdı”12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:01
  • Emniyet açıkladı: 2200 öğrenci alınacak12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:12
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti