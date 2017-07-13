Reis filminin yapımcısı Ali Avcı gözaltına alındı!

'Reis' filminin yapımcısı 'Uyanış' filminin ise yönetmeni olan Ali Avcı'nın emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkarılan Ali Avcı, Bağcılar'daki evinde gözaltına alındı.Polis tarafından evde yapılan arama sırasında kaçan bir kişi ise kovalamaca sonucu yakalandı.

Yakalanan kişinin kendini Hasan Aslan olarak tanıttığı ancak yapılan kimlik kontrolünde bu kişinin FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi soruşturmasında firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah Karabiber olduğu tespit edildi.

Karabiber'in 'Bylock' kullanıcısı olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 2 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü.