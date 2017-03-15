Rejim değil ‘Sistem’ Değişikliği olacak

Körfez Yarımca’da bulunan pazarı dolaşan ve 16 Nisan’da yapılacak referandum için bilgilendirmelerde bulunan Başkan İsmail Baran, “Bu seçim rejim değil, sistem değişikliği” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve teşkilat mensupları 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi Halk Oylamasını anlatmaya devam ediyor. Başkan İsmail Baran, AK Parti İlçe Başkanı Osman Badem, Kadın Kolları Başkanı Sevil Özbek ve teşkilat üyeleriyle birlikte Yarımca’daki pazaryerini ziyaret etti, hem vatandaşlara hem de esnafa Yeni Anayasayı madde madde anlattı.

İSTİKRAR OLSAYDI…

Türkiye’nin tarihi bir değişimin arifesinde olduklarını söyleyen Başkan İsmail Baran, Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim 1923'te kurulduğunu, kuruluştan bu yana 94 yıl geçtiğini söyleyerek, "Türkiye, 94 yılda 65 hükümetle tanıştı. Eğer istikrar olsaydı, her 5 yılda bir seçim yapılsaydı, bugün 65. hükümet değil, 19. hükümet kurulacaktı” ifadelerini kullandı.

1923'TE SONA ERDİ

Rejim tartışmalarının 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla sona erdiğini yapılmak istenilen ise bir 'sistem değişikliği' olduğunu söyleyen Başkan İsmail Baran, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye'ye hız ve güç katacağını vurguladı. Yeni sistemle demokrasinin daha da gelişeceğini dile getiren Başkan Baran, "Cumhurbaşkanı ile milletvekilleri aynı gün seçilecek. Seçim akşamı hükümet de milletvekilleri de belli olacak, görevine hemen başlayacak" dedi.