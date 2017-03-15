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Rektör Görgün'e ASELSAN'da önemli görev

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Rektör Görgün'e ASELSAN'da önemli görev
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Yönetim Kurulu üyesi oldu. 

GTÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'daki Akyurt Tesisleri'nde yapılan 42. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görev süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Toplantıda, GTÜ Rektörü Görgün de yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Görgün, ülkenin teknolojideki yüzakı, savunma sanayisinin omurgası ASELSAN'ın yeni yönetiminde yer almasının onurunu yaşadığını kaydederek, "Allah hayırlı hizmetlerimizi nasip etsin, bu görevde bize güvenenlere karşı mahcup etmesin." ifadelerini kullandı. 

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığının 29179 sayılı atama kararıyla 2014'te Gebze Teknik Üniversitesi rektörlüğüne atanan Görgün'ün aynı zamanda Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Üyeliği, Startürk Yönetim Kurulu Üyeliği, Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Geçici Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknoloji Transfer Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde olduğu hatırlatıldı.

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