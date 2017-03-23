Rektör Hocam’la sabah sohbeti

Hiç kuşku yok. İlimizdeki en önemli kurum, en önemli tüzel kişilik Kocaeli Üniversitesi’dir. Halen 82 bin genç insan bu kurumda eğitim görüyor. Elbette KOÜ’yü kuranlara, büyütenlere şükran ve teşekkür borçluyuz. Ama bugün KOÜ’nün başında çok idealist, çok çalışkan, çok hümanist bir Rektör var ki, bunun da kıymetini bilmeliyiz.

KOÜ Rektörü Prof.Dr. Sadettin Hülagü, tıp alanında kendi branşından Türkiye’nin ve Dünya’nın sayılı hekimlerinden biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en güvendiği doktoru. Asker kökenli. GATA’da yetişmiş, sonra sivil akademisyenliği seçmiş. Gözü parada pulda olsa, KOÜ Rektörlüğü gibi zor ve “iğneli fıçı” bir görevin içine girmek yerine, çok yüksek gelirle, Türkiye’nin en önemli (VIP) hekimliğini tercih edebilirdi.

Rektörlük için mücadele etti. İstedi. Kendisiyle aynı siyasi görüşte, aynı dünya görüşünde olmayan insanları bile ikna etti. Şimdi hem Rektör, hem hala kendisine ihtiyaç duyan bütün hastaların hekimi.

Rektör Prof.Dr.Hülagü’nün, öyle yaptıklarıyla sık sık basında yer almak, basın mensupları ile iyi geçinmek gibi bir beklentisi de yok. Tam tersine, uzak durmaya çalışır. Bu kentte, il protokolünün en tepesindeki kişilerden biri. Kim görüşmek isterse, kendisine ulaşabilir. Cep telefonu, 24 saat açıktır. Geçen sabah erken saatlerde Sayın Rektör aradı. “Evden çıkıyorum. Müsaitsen, sana uğrayıp, biraz sohbet etmek istiyorum” dedi. Müsait olduğumu, ziyaretinden şeref duyacağımı söyledim. 10 dakika sonra geldi. Bir saati aşan, benim açımdan önemli bilgiler edinmemi sağlayan çok güzel bir sohbet oldu.

Prof.Dr. Sadettin Hülagü ile benim de siyasi görüşüm, dünya görüşüm, yaşam biçimim birbirine benzemez. Sayın Rektör sıkı milliyeçi, sıkı devletçidir. Hastası olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük bir sevgi ve saygı ile bağlıdır. Üniversite’deki gelişmeleri konuştuk. Özellikle Tıp Fakültesi’nden ayrılan değerli hekimleri konuştuk. KOÜ’deki değerli hekimlere, özel sektörden çok cazip transfer teklifleri geldiğini anlattı, “Ben arkadaşlarımla yüz yüze konuşuyorum. Gitmemeleri için ikna etmeye çalışıyorum. Ama istifa edip, gitmekte kararlı olanları da engelleyemiyorum” dedi.

Bir süre önce YÖK’ün hazırladığı liste ile KHK çıkartılıp, üniversitelerden ihraç edilen akademisyenleri sordum. Rektör şunları söyledi:

“YÖK bizden aydınlar bildirisi denilen metne imza atanların listesini istedi. Bu metinde imzası olan bazı arkadaşlarımı çağırdım. Pişman olduklarına, bu metni okumadan imzaladıklarına dair bir dilekçe vermelerini istedim. İki kişi kabul etti. Onların ismi gitmedi. Ama diğer arkadaşlar kabul etmediler. Ben, benden istenileni yaptım.”

Rektör, Sefa Sirmen’in cezaevinde bulunduğu dönemde, Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görmesi konusunda da şunları söyledi:

“Sefa Bey’i ben çok sever ve sayarım. Çok ciddi, hayati risk taşıyan rahatsızlığı vardı. Hastanede bir gün bile fazladan yatmamıştır. Sirmen’i mahkum koğuşuna koydurmam konusunda bazı baskılar oldu. Hatta, Seka Hastanesi’nde O’nun için özel bir koğuş yaptılar, oraya sevk etmemi istediler. Sağlık durumunun kritik olduğunu, bir hekim olarak bunu yapamayacağımı söyledim. Yazılı emir istedim. Veremediler. Sirmen’i hastanemizde tedavi ettik. Ameliyatına bizzat ben girdim.”

YENİ POLİKİLİNİK BİNASI 2019 BAŞINA YETİŞİR

Rektör Hülagü’nün en önemli projelerinden biri, bugün gerçekten yetersiz kalan mevcut poliklinik binasının yerine yeni ve çok daha büyük bir bina yaptırmak. Cumhurbaşkanı’nın desteğinin yanında olması, Prof.Hülagü’ye elbette güç veriyor. Başlangıçta bu projenin maliyeti 52 milyon TL olarak hesaplanmış,. Ama eklemeler olmuş. Maliyet 65 milyon TL’ye çıkmış. Rektör, “Maliyet artışı konusunda da gerekli onayı aldım. 2019 yılı başına yeni poliklinik binamız yetişecektir. Hem hasta muayenesi konusundaki sıkıntılar, hem otopark sorunu ortadan kalkacak.”

GÜZEL SANATLAR ESKİ ERKUL KOLEJİ BİNASINA

Kocaeli Üniversitesi, önümüzdeki eğitim yılına bazı yeniliklerle girecek. 15 Temmuz sonrası el konulan Kullar bölgesindeki eski Özel Erkul Koleji’nin binası, Vali Güzeloğlu ve Bakan Işık’ın girişimleri ile KOÜ’ye 50 yıllığına tahsis edilmiş. Prof.Dr.Hülagü, “Anıtpark’taki Güzel Sanatlar Fakültesi’ni, eski Erkul binasına taşıyacağız. Çok büyük bina. Çok geniş açık alanı var. Güzel Sanatlar Fakültesi için çok uygun olacağına inanıyorum” dedi.

Rektör Prof.Dr.Hülagü’nün seçimler öncesinde verdiği “Ünibel’i yeniden açmak “ sözü vardı. Güzel Sanatlar Fakültesi Anıtpark Yerleşkesi’nden taşınınca, eski yerinde ÜNİBEL’in yeniden kurulacağını ve halka hizmet vereceğini de anlattı.

KÖRFEZ İLÇE’DE BÜYÜYECEĞİZ

Kocaeli Üniversitesi, önümüzdeki dönem özellikle Körfez İlçe’de büyüyecek. Rektör Prof.Dr.Hülagü, “Körfez Belediyesi biri İlimtepe bölgesinde, diğeri Hereke’de çok büyük iki bina yapıyor. Önümüzdeki yıla yetişmez. Ama 2019’da KOÜ Körfez bölgesinde büyüyecek ve rahatlayacaktır.

Rektör Hülagü, özellikle Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nde çok fazla öğrenci bulunduğunu, eğitim kalitesinin düşmemesi adına önümüzdeki ders yılında özellikle Mühendislik ve Hukuk fakülteleri için kontenjan arttırmayacaklarını da anlattı.

Sayın Rektör’le sohbet ederken vakit nasıl geçti anlamadım. Kocaeli Üniversitesi’nin yakın gelecekte çok daha fazla kentle bütünleşeceğine, bu kent ve bu kent insanları için çok önemli işler yapacağına, ben şahsen inanıyorum. Rektör Prof.Dr.Sadettin Hülagü’nün varlığının, ilimiz ve KOÜ için çok önemli bir şans olduğuna da inanıyorum.

Raylar arasında yayalar için tuzaklar var

Salı günü akşamı, bizim “Kızıldereli çetesi” bir araya geldik. Ben, Ahmet Küçükörs, Ahmet Kobak, Metin Karan, Sedat Sapmaz… Aramızda bir de çok değerli misafirimiz vardı: Kocaeli eski Milletvekili İbrahim Artvinli…

Uzun bir aradan sonra ben de kendimi sağlık açısından iyi hissediyordum. Akşam saat 18.00 ile 20.00 arası iki kadeh içelim, biraz memleketin halini konuşalım istedik. Alemdar Caddesi’ndeki MEG Yemek önünde buluştuk. Yürüyerek Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerindeki Geçit Restaurant’a gidiyoruz. Mecbur, yeni döşenmiş tramvay raylarının üzerinden yürüyoruz. Hava kararmaya başlamış. Cadde karanlık. Zaten Şahabettin Bilgisu Caddesi bu çalışma yüzünden aylardır felç.

Raylar arasında yürürken, işin ne kadar özensiz yapıldığını bir kez daha gördüm. Betonların içinden sivri demirler fışkırmış. Ortalıkta bırakılmış. Buradan geçecek insanlara zarar vermesin diye, bir kısmını biz düzelttik. Çukurlar açılmış, açıldığı gibi bırakılmış. Bu caddede başka yürüyecek yer yok. Raylar arasında yürürken de bir çukura düşebilir, ayağınızı bir demire takarak parçalayabilirsiniz. Lütfen dikkat edin. Bu işi yapanlara da sesleniyorum; artık işin sonu geldi. Lütfen bu şehre biraz saygılı olun…

Bilgi yarışmasında kura ile birinci olur mu?

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi, okullar arası bilgi yarışması düzenliyor. Şu sıralar ilçe birincileri belirleniyor. Daha sonra ilçe birincilerinin katılacağı il finali yapılacak.

Geçen gün İzmit ilçe birinciliği yarışması yapılmış. Her okul 4 öğrencilik ekiple yarışmaya katılıyor. Sorular ortak. Jüri soruları soruyor. Yarışmanın normal süresi tamamlanıyor. 4 okul eşit puanla birinciliği paylaşıyor. Ama bir tane ilçe birincisi belirlenecek.

Jüri ek soruların ilkini soruyor. 4 okulun ekibi de doğru yanıt veriyor. Sonra ikinci soru geliyor. Bu defa dört okulun ekibi de yanlış yanıt veriyor. Yani eşitlik bozulmuyor. Bunun üzerine 4 okulun ismi torbaya atılıp kura çekiliyor.

Bir bilgi yarışmasının birincisi kura ile belirlenmemeli. Eskiden futbolda beraberlik halinde uzatma olur, eşitlik bozulmazsa kura çekilirdi. Artık futbolda bile eşitlik bozulana kadar penaltı altılıyor. Bilgi yarışmasının sonucu kura ile belirlenmemeli diye düşünüyorum. Ders müfredatlarından sorularda eşitlik bozulmuyorsa, bir iki tane genel kültür sorusu hazırlarsınız. Bunları bileni birinci yaparsınız. Sanki böylesi daha mantıklı gibi duruyor.