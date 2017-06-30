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Rektör Hülagü: Devlete borcumuz kalmadı

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Rektör Hülagü: Devlete borcumuz kalmadı
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada KOÜ'nün devlete borcunun kalmadığını belirtti.

Tıp Fakültesi konferans salonunda dün gerçekleştirilen toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan ile akademisyenler hazır bulundu.

Akademik Kurul Toplantısı'nda ilk olarak Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, fakültenin durumu, akademik kadrosu ve öğrenci sayısı yanı sıra, yıl içinde gerçekleştirilen kurslar ile Tıp Fakültesi'ne yönelik projelerden bahsetti. Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Görkem Aksu ise, hastanenin şu anki durumu ve gelirleri ile ilgili bilgiler verdi. 

“Devlete Borcumuz Kalmadı”
Tıp Fakültesi’nin üniversitenin amiral gemisi konumunda olduğunu söyleyen Rektör Hülagü, burada yaşanan her gelişmenin ayrı önem taşıdığını belirtti. Geçtiğimiz yıllardan bu yana hızla azalan hastane borcunun, bu yıl karlılık seviyelerine geldiğini aktaran Hülagü, borcun azalmasında desteği bulunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Hülagü, “Bu hususta emeği geçen herkesin, bu başarıda pay sahibi olduğuna inanıyorum. Şunu söyleyebilirim ki artık devlete borcumuz kalmadı, mevcut borcumuz firmalaradır” dedi.

“Tüm Gelişmiş Tedavi Yöntemlerini Yapıyoruz”
5'inci Ulusal Hepato-Gastroentoroloji Kongresi kapsamında canlı yayın ile ameliyatlar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Prof. Dr. Hülagü, “Son yıllara baktığımızda dünyanın herhangi bir yerinde yapılan tedavi ve işlemlerin tümünü, hatta daha fazlasını Allah’a şükürler olsun başarıyla burada gerçekleştirebiliyoruz. Hastalarımız açısından bu imkanlar elbette ki büyük önem taşıyor, ancak en az bunun kadar önemli olan bir konu daha var. Bu, şu demektir: bizim öğrencilerimiz önemli bir deneyime sahip olarak ve dünyada yarıştıkları meslektaşlarından geri kalmayacak bir eğitim alarak mezun oluyorlar” dedi.

Gelecek dönem için başarı temennisi edilen toplantı, akademisyenlerin soru ve görüşlerini ile sona erdi. 

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