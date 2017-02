Rektör, STK temsilcileri ile bir araya geldi

Kocaeli Üniversitesi KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, ilimizin önemli Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile Senato Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Çakır, Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Ahmet Küçük ve Genel Sekreter Dr. Fatih Akbulut ve STK temsilcileri katıldı. Üniversitenin tanıtıldığı toplantıda STK'ların öneri ve istekleri dinlendi.

Üniversitenin durumu ve faaliyetlerinin tanıtıldığı toplantıda, Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, STK temsilcilerine toplantıya teşrif ettikleri için teşekkür etti. "Burası kendi eviniz, kendi evinine hoşgeldiniz" diyerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Hülagü, "Bu gecikmiş bir toplantı, burada üniversitemizde yaptıklarımızı, planlarımızı sizlere anlatacağız. 2014 yılının sonunda göreve geldiğimizde halka hizmet hakka hizmettir düsturu ile hareket ettik ve hareket etmeye devam edeceğiz" ifadesinde bulundu.

Genç Akademisyenlere Yurtdışında Eğitim

Kocaeli Üniversitesi olarak fakülteleşmeye büyük önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Hülagü, şu an fakülte sayısının 18 olduğunu ve bu sayıyı arttırmayı planladıklarını aktardı. Üniversitede hayata geçirilmiş projelere değinen Rektör Prof. Dr. Hülagü, "Özellikle genç akademisyenlerimize, onların yurt dışında eğitim almalarına yönelik proje geliştirdik. Bunu Türkiye'de yapan ilk üniversite biziz. Genç akademisyenlerin gelişmesi, gelecekte üniversitemize katkı sunmaları ve üniversitemizi daha ileriye taşımaları için önemli bir konu" açıklamasında bulundu. Uluslararası öğrencilerin sayısını her geçen gün arttırdıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Hülagü, şu an 1500 uluslararası öğrenci bulunduğunu ve bu sayıyı 5000 bine çıkarmayı hedeflediklerinin altınız çizdi.

İşbirlikleri, Protokoller, Eğitimler Yapıldı

Uluslararası İlişkiler Birimi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı gibi üniversitenin önemli birimlerinde yenilikler yaptıklarını ve öğrencilerin daha kaliteli eğitim ve hizmet almalarına yönelik çeşitli projeleri de hayata geçirdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Hülagü, üniversite vakfı olarak 500 öğrenciye burs sağlandığını ve bu sayıyı arttırmaya yönelik de çalışmaların devam ettiğini söyledi. Kocaeli Üniversitesi'nin kent ile bütünleşmesinde önemli katkı sunan sanayi ve yerel yönetimlere yönelik işbirlikleri ve protokoller yaptıklarını, çeşitli eğitimler düzenlediklerini sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Hülagü, üniversite olarak 418 bilimsel projeye imza atılarak bu konuda da önemli mesafe kat ettiklerini dile getirdi.

Balkanlarda Gönül Suntanları Sempozyumu

Kültürel sorumluluklarının da bulunduğunu, bu kapsamda Seka Park'ta Kültür Evi'ni açtıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Hülagü, "Üniversite olarak ilkini 31 Mart'ta yapacağımız 'Balkanlarda Gönül Suntanları" adlı sempzoyum gerçekleştireceğiz. Yılda dört defa yapmayı planladığımız bu sempozyumlarda geçmişte balkanlarda yaşamış ve kültürümüze ve toplumumuza önemli katkılar sunulmuş isimleri tanıtmayı hedefliyoruz" dedi.

KOÜ Hastanesi'ne Yönelik Çok Sayıda Proje Hayata Geçti

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne yönelik yapılan ve kısa zamanda faaliyete geçecek çok sayıda proje geliştirdiklerini de söyleyen Rektör Prof. Dr. Hülagü, en başta hastanenin borç düzeyinin sürdürülebilir seviyeye geldiğini, bunun dışında hem fiziki olarak hem alt yapısal olarak da pek çok yeniliğe imza attıklarını ve AMATEM, yeni poliklinik binası, merkez laboratuvar, Tıbbi Yaşlı Bakım Merkezi gibi önemli merkezlerin de kurulmasıyla bölgenin en önemli ve söz sahibi sağlık kampüslerinden bir tanesi konumuna geleceklerinin müjdesini verdi.

Halep'e Yardım Projesi Başlatıldı

Üniversite gençlerinin hem konaklama hem de kültürel faaliyetlere katılmasına olanak sağlamasına yönelik yapılacak merkezlerden bir tanesinin Umuttepe Yerleşkesi'nde yapılmasına yönelik proje geliştirdiklerini de anlatan Rektör Prof. Dr. Hülagü, hem üniversitenin lisanslı ürünlerinin yer alacağı KOUSTORE hem de gençlerin çeşitli alış-veriş yapmalarına olanak sağlayacak olan Üniversiteli Pazarı'nın da kısa süre sonra faaliyete geçeceğini vurguladı. Umuttepe Yerleşkesi içerisine 5 bin kişilik büyük bir cami projesinin de olduğunun bilgisini veren Rektör Prof. Dr. Hülagü, "Kocaeli Üniversitesi olarak Halep'te yaşanan drama seyircisiz kalamazdık. Bizler de üniversite olarak oradaki insanların yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek adına kampanyamızı başlattık" diyerek konuşmasını sonlandırdı. STK'ların kent için olduğu kadar üniversite için de önemli olduğunu ve düşüncelerine önem verdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Hülagü, konuşmasının ardından STK temsilcilerinin sorularını cevaplayarak, öneri ve isteklerini dinledi.

Ayşegül KALAYCI