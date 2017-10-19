Rektörlük Turnuvası start aldı

Rektör Sadettin Hülagü’nün başlama vuruşunu yaptığı turnuvanın açılış maçında İzmit Meslek Yüksel Okulu ile Kocaeli Meslek Yüksek Okulu karşı karşıya geldi. İzmit MYO, rakibine 3-0 üstünlük sağladı.

14 OKUL KATILIYOR

Bu yıl ilk kez düzenlenen Rektörlük Kupası Futbol Turnuvası’nda maçlar Umuttepe’de bulunan Kocaeli Beden eğitim Fakültesi spor tesislerinde oynanıyor. 14 okulun katıldığı turnuvada maçlar 7’şerle 2 grupta oynanacak. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak maçlarda ilk iki sırayı alacak takımlar yarı finale yükselecek. Turnuvanın finali 1 Kasım’da oynanacak, dereceye giren takımlar kupalarını alacak.

BAŞLAMA VURUŞUNU REKTÖR YAPTI

Turnuvanın açılış maçında başlama vuruşunu Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü yaptı. Rektörlük Önderliğinde Turnuvanın organizasyonunda Spor Şube Müdürü Bilgin Gürel Karslı, Öğretim Görevlisi M.Fahrettin Aslan, Murat Son ve Tesisler Sorumlusu Nermin Haymana görev yapıyor. Turnuvada yarın da üç maç var. 10.30’da Spor Bilimleri ile Denizcilik Fakültesi, 14.00’te Kartepe MYO-Hereke MYO, 15.30’da ise Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi (2) karşı karşıya gelecek.