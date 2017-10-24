Rektörlük turnuvasında heyecan sürüyor

ÜÇ MAÇ 4-1 BİTTİ

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Kültür Daire Başkanlığı ve Spor Bölümleri Fakültesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Rektörlük Futbol Turnuvası’nda heyecan tam gaz sürüyor. Dört maçın oynandığı günde toplam 22 gol atılırken İzmit Meslek Yüksek Okulu ile Spor Bilimleri Fakültesi arasındaki mücadele oldukça çekişmeli geçti. Zorlu müsabakayı Spor Bilimleri Fakültesi 4-3 kazandı. Günün diğer maçlarında ise sadece 4-1’lik skorlar alındı. Bu skorlar şu şekilde; İzmit Meslek Yüksek Okulu 4-1 Diş Hekimliği, Kocaeli Meslek Yüksek Okulu 4-1 Arslanbey Meslek Yüksek Okulu,

YARIN 4 MAÇ OYNANACAK

Rektörlük Turnuvası’nda heyecan yarın oynanacak olan dört maç ile birlikte devam edecek. Yarın zorlu geçmeye aday maçlar var. Günün ilk maçında saat 10:30’da Spor Bilimleri Fakültesi - Kocaeli Meslek Yüksek Okulu, 12.00’de Diş Hekimliği Fakültesi – İzmit Meslek Yüksek Okulu, 13.30’da Hereke Meslek Yüksek Okulu – İletişim Fakültesi, günün son maçında ise saat 15.00’de Mimarlık Fakültesi – İktisadi İdari Bilimler Fakültesi müsabakaları oynanacak. 1 Kasım Çarşamba günü ise gruplardaki son müsabakalar oynanacak. Yarı final ve final müsabakalarının tarihi ise daha sonra belirlenecek.

