Rektörlük Turnuvası’nda yarı final günü

Umuttepe’de bulunan Beden Eğitim Fakültesi sahasındaki yarı finalin ilk maçı 11.00’de Spor Bilimleri ile İktisadi İdari bilimler Fakültesi, diğer yarı finali 13.00’te Havacılık ve Uzay BİL. FAK. - Kocaeli MYO arasında oynanacak.

FİNAL CUMA OYNANACAK

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Kültür Daire Başkanlığı ve Spor Bilimleri Fakültesi’nin ortaklaşa düzenlediği Kocaeli Üniversitesi Rektörlük Kupası Futbol Turnuvası’nda yarın yarı final müsabakaları oynanacak. Yarın finalde yarın saat 11.00’de Spor Bilimleri – İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, saat 13.00’te ise Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi – Kocaeli Meslek Yüksek Okulu ile karşılaşacak. Bu mücadelelerin ardından kazanan takımlar finale çıkarken, final müsabakası ise cuma saat 10.30’da oynanacak. Yarı final ve final mücadeleleri grup maçları gibi üniversitenin sahasında oynanacak.

MAÇ PROGRAMI

11.00 Spor Bilimleri-İktisadi İdari BİL. FAK.

13.00 Havacılık ve Uzay BİL. FAK. - Kocaeli MYO.

