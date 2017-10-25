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Remzi Aktürk vefat etti

Remzi Aktürk vefat etti

İzmit Çukurbağ Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi Cami Yanı No:65’de oturan Kore Gazisi, SEKA emeklisi Remzi Aktürk (87) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.

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3 çocuk babası olan Remzi Aktürk’ün cenazesi Terzibayırı Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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