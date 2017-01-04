  • BIST 76.294
  • Altın 134,312
  • Dolar 3,5819
  • Euro 3,7360
  • Kocaeli 8 °C

Remzi Ay

»
Remzi Ay
Remzi Ay vefat etti

İzmit Yenişehir Mahallesi Hacı Osman Sokak’ta oturan çiftçi Remzi Ay (66) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. 3 çocuk babası olan Remzi Ay’ın cenazesi Esenler Köy Camii’nden alınarak Esenler Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

 

Bu haber toplam 130 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatice Yoldaş04 Ocak 2017 Çarşamba 14:49
  • Beratiye Uğurlu vefat etti03 Ocak 2017 Salı 13:35
  • Aysel Atik03 Ocak 2017 Salı 13:35
  • Gülizar Gökçe Keklik03 Ocak 2017 Salı 13:34
  • Emriye Örcün03 Ocak 2017 Salı 13:34
  • Sedat Şambay03 Ocak 2017 Salı 13:33
  • İrfan Çamur02 Ocak 2017 Pazartesi 11:26
  • Ayşe Necla Tezsüren02 Ocak 2017 Pazartesi 11:26
  • Cevat Özdemir02 Ocak 2017 Pazartesi 11:23
  • Ali Efe Durmuş01 Ocak 2017 Pazar 13:21
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Kuralcılığın sınırı olmalı
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti