İzmit Yenişehir Mahallesi Hacı Osman Sokak’ta oturan çiftçi Remzi Ay (66) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. 3 çocuk babası olan Remzi Ay’ın cenazesi Esenler Köy Camii’nden alınarak Esenler Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
İzmit Yenişehir Mahallesi Hacı Osman Sokak’ta oturan çiftçi Remzi Ay (66) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. 3 çocuk babası olan Remzi Ay’ın cenazesi Esenler Köy Camii’nden alınarak Esenler Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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