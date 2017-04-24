  • BIST 93.213
  • Altın 146,740
  • Dolar 3,5891
  • Euro 3,9029
  • Kocaeli 10 °C

Rengârenk 23 Nisan

»
Rengârenk 23 Nisan
Rengârenk gösterileri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Bilim Festivaline katılan okullar performansları ile renk kattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Bilim Festivali’ne katılarak performanslarını sergileyen okullar sergiledikleri renkli gösteriler ile festivale renk kattı. “Dünya çocukları” gösterileri ile rengârenk görüntüler oluşturan Gölcük Piri Reis İlköğretim Okulu öğrencileri izleyenleri büyüledi. Performans sahnesinde gerçekleştirilen okul gösterilesilerine oldukça yoğun ilgi olurken izleyenler çocuklarla birlikte müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Birçok ülkenin kültürünü kıyafetlerine yansıtan çocuklar gösterinin finalinde Türk Bayraklı Showları ile büyük alkış aldı.

img_2616.jpg

İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİLER

Günün bir diğer gösterisi ise Körfez Mimar Sinan İlköğretim Okulu ve Şehit Polis Volkan Sabaz İlköğretim okulu tarafından gerçekleştirildi. Körfez Mimar Sinan İlköğretim Okulu 1. Sınıf öğrencileri müzik eşliğinde performanslarını sergilerken ortaya koydukları performanslarla izleyenlerden alkış aldı. Hint dansı gösterisi ile sahne alan Şehit Polis Volkan Sabaz İlköğretim Okulu öğrencilerinin gösterileri ise görülmeye değerdi.

img_2491.jpg

Bu haber toplam 102 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  •  Kocaeli Üniversitesi stantları çocuklardan ilgi gördü24 Nisan 2017 Pazartesi 10:59
  • Türkiye Beyin Olimpiyatlarının şampiyonu belli oldu24 Nisan 2017 Pazartesi 10:56
  • Kartepe’de Çocuk Şenliği coşkusu24 Nisan 2017 Pazartesi 10:46
  • 23 Nisan coşkusu salona sığmadı24 Nisan 2017 Pazartesi 10:43
  • Doğan, "MHP'yi arayıp teşekkür ettim"24 Nisan 2017 Pazartesi 10:11
  • Royal City'de satışlar başladı24 Nisan 2017 Pazartesi 09:55
  • Derince Hastanesi'nde 23 Nisan coşkusu24 Nisan 2017 Pazartesi 09:53
  • Borajet uçuşlarını durdurdu!24 Nisan 2017 Pazartesi 09:45
  • Dikkat! Elektrik kesintisi var24 Nisan 2017 Pazartesi 09:30
  • Sekapark’ta yenilikler24 Nisan 2017 Pazartesi 09:05
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti