Rengârenk 23 Nisan

Rengârenk gösterileri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Bilim Festivaline katılan okullar performansları ile renk kattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Bilim Festivali’ne katılarak performanslarını sergileyen okullar sergiledikleri renkli gösteriler ile festivale renk kattı. “Dünya çocukları” gösterileri ile rengârenk görüntüler oluşturan Gölcük Piri Reis İlköğretim Okulu öğrencileri izleyenleri büyüledi. Performans sahnesinde gerçekleştirilen okul gösterilesilerine oldukça yoğun ilgi olurken izleyenler çocuklarla birlikte müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Birçok ülkenin kültürünü kıyafetlerine yansıtan çocuklar gösterinin finalinde Türk Bayraklı Showları ile büyük alkış aldı.

İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİLER

Günün bir diğer gösterisi ise Körfez Mimar Sinan İlköğretim Okulu ve Şehit Polis Volkan Sabaz İlköğretim okulu tarafından gerçekleştirildi. Körfez Mimar Sinan İlköğretim Okulu 1. Sınıf öğrencileri müzik eşliğinde performanslarını sergilerken ortaya koydukları performanslarla izleyenlerden alkış aldı. Hint dansı gösterisi ile sahne alan Şehit Polis Volkan Sabaz İlköğretim Okulu öğrencilerinin gösterileri ise görülmeye değerdi.