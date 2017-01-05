Reşit olur olmaz AK Parti'ye koştu

Lise son sınıf öğrencisi Berat Aycan, 18. yaşını AK Parti'ye üye olarak kutladı. Ak Parti Karamürsel İlçe Gençlik Kolları Başkanı Adem Özgüneş, Aycan'a parti rozeti taktı.

Karamürsel'de ikamet eden lise son sınıf öğrencisi Berat Aycan yeni yaşını Ak Parti Karamürsel İlçe Gençlik Kolları'nda kutladı. İlçe gençlik kolları başkanı Adem Özgüneş, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı Aycan'ın üyelik işlemlerini gerçekleştirerek, parti rozetini taktı.

"GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Son aylarda lise ve üniversite komisyonlarının en etkili şekilde çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Ak Parti Karamürsel İlçe Gençlik Kolları Başkanı Adem Özgüneş, "İlçemizin gençlerine sahip çıktığımız gibi üniversiteli kardeşlerimize ve lisedeki kardeşlerimize sahip çıkıyoruz. Genç kardeşlerimiz siyaset için çok hevesli. Bizde bu heveslerini kırmıyoruz. Lise ve üniversite komisyonlarında siyaset yapmalarını sağlıyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimiz yarınlarımızda çok iyi siyaset yapacak, bundan hiç şüphemiz yok" dedi.

"GURUR DUYUYORUM"

Takılan parti rozetinden dolayı duyduğu heyecanı dile getiren Berat Aycan ise, "Şu an çok heyecanlandım. Recep Tayyip Erdoğan gönüllüsü olarak Ak Parti'ye üye olmaktan gurur duyuyorum. Başkanımız Adem Özgüneş ve yönetimi bu kararımda çok etkili oldu. Bundan sonra aktif siyasetimi Karamürsel ilçe gençlik kollarında sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

