  • BIST 76.386
  • Altın 136,855
  • Dolar 3,6057
  • Euro 3,8090
  • Kocaeli 6 °C

Reşit olur olmaz AK Parti'ye koştu

»
Reşit olur olmaz AK Parti'ye koştu
Lise son sınıf öğrencisi Berat Aycan, 18. yaşını AK Parti'ye üye olarak kutladı. Ak Parti Karamürsel İlçe Gençlik Kolları Başkanı Adem Özgüneş, Aycan'a parti rozeti taktı.

Karamürsel'de ikamet eden lise son sınıf öğrencisi Berat Aycan yeni yaşını Ak Parti Karamürsel İlçe Gençlik Kolları'nda kutladı. İlçe gençlik kolları başkanı Adem Özgüneş, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı Aycan'ın üyelik işlemlerini gerçekleştirerek, parti rozetini taktı. 

"GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"
Son aylarda lise ve üniversite komisyonlarının en etkili şekilde çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Ak Parti Karamürsel İlçe Gençlik Kolları Başkanı Adem Özgüneş, "İlçemizin gençlerine sahip çıktığımız gibi üniversiteli kardeşlerimize ve lisedeki kardeşlerimize sahip çıkıyoruz. Genç kardeşlerimiz siyaset için çok hevesli. Bizde bu heveslerini kırmıyoruz. Lise ve üniversite komisyonlarında siyaset yapmalarını sağlıyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimiz yarınlarımızda çok iyi siyaset yapacak, bundan hiç şüphemiz yok" dedi.

"GURUR DUYUYORUM"
Takılan parti rozetinden dolayı duyduğu heyecanı dile getiren Berat Aycan ise, "Şu an çok heyecanlandım. Recep Tayyip Erdoğan gönüllüsü olarak Ak Parti'ye üye olmaktan gurur duyuyorum. Başkanımız Adem Özgüneş ve yönetimi bu kararımda çok etkili oldu. Bundan sonra aktif siyasetimi Karamürsel ilçe gençlik kollarında sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.
 

Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şeker, Sakarya ve Düzce'yi turladı26 Aralık 2016 Pazartesi 10:06
  • AK Parti'den 95’inci danışma23 Aralık 2016 Cuma 20:57
  • Milletvekili Hürriyet, zeytinliklerin imara açılmasını meclise taşıdı23 Aralık 2016 Cuma 13:40
  • CHP'de binlerce kişiye şok21 Aralık 2016 Çarşamba 19:39
  • Nazlıgül:“Teröre karşı Kürtlerle yürüyelim”21 Aralık 2016 Çarşamba 13:24
  • AK Parti’de hedef: Referandum20 Aralık 2016 Salı 22:24
  • Olguntürk: “Saldırılar hedefine ulaşamayacak”20 Aralık 2016 Salı 15:25
  • Karaosmanoğlu, ‘’Hukuksuz medeniyet olmaz’’20 Aralık 2016 Salı 15:16
  • Erinç: “Bize milliyetçilik dersi veremezler”20 Aralık 2016 Salı 15:08
  • Mustafa Şentop: Önerimiz 50 yıldır devam eden anayasa tartışmalarını sonlandıracak17 Aralık 2016 Cumartesi 22:35
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Bu şehrin yatırıma ihtiyacı var
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti