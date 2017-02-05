İzmit’te şubat ayı ortalamasının üzerinde seyreden yağmurlu bir günde ligin kalburüstü ekiplerinden Erzin'i konuk ettik. Ligin ilk yarısında 3-0 mağlup ettiğimiz Hatay temsilcisi son haftanın formda ekiplerinden bir tanesi. Bana göre geçen hafta Cizre’de kaybedilen 2 puan değil kazanılan 1 puan vardı. Şampiyonluktan bahsetmek istiyorsak kayba asla tahammülümüzün olmadığı bir maça çıktık. Sağ olsun cefakar taraftarlarımız sayesinde geçen hafta Cizre maçını da internetten takip etme şansımız oldu, bu maçta takımdan çok daha fazlasını bekliyorduk, takımda buna cevap verdi.

Affedilen Pektemek ve son haftaların formsuz yıldızı Burak Süleyman’ın yedek başladığı maça istekli başladık ancak 8. dakikada bir çuval incir berbat olabilirdi. Bomboş kalan rakip kaleye vurmak yerine garanti olsun diye arkadaşına bıraktı ve Kadir Gezer araya girerek mutlak golü önledi.3 dakika sonra sağdan kullandığımız kornerde son haftaların formda oyuncusu Ali Keten’in kafa vuruşu ile golü bulduk. Ardından üstünlük tamamen bize geçti, 41. dakikada Oğuzhan'ın usta işi kaleciyi yatırışı ve rahat vurusu ile 2'yi attık ve derin bir nefes alıp soyunma odasına girdik. Yapabileceğim bir eleştiri, her ne kadar hem Mesut’ta hem Burak Özbakır da itirazlarında haklı olsalar da bu kritik haftalarda içlerine atmalı böyle kolay sarı kart görmemeliler, ikinci yarı ilk yarıdan da iyidi, sahada gerçek bir resital izledik, böylesi bozuk bir zeminde yerden klas paslarla kıvrak çalımlarla bu ligde başka böyle oynayacak takım olduğunu sanmıyorum dakika 61'de Oğuzhan kalitesini bir kez daha konuşturdu kendisinin 2, takımın 3. golünü attı.

Bu dakikadan sonra bütün maç susmayan tribünler daha da alevlendi ve müthiş keyifli anlar yaşandı, bir de dakika 78'de haftalardır kadro dışı olan yıldızımız Sinan'ın da savunma arkasına harika sarkması sonucu 4.gol geldi. Sinan ile Burak Süleyman’ın da süre almaları pozitif ve istekli önümüzdeki haftalarda keskinleşecek yarış öncesi biz de buradayız demeleri sevindirici oldu. 4-0'lık muhteşem galibiyet herkese moral oldu, haftaya üst sıralardan rakibimiz olan Van'a konuk olacağız Van'ı devirip hedefimiz play off değil şampiyonluk mesajını vermeliyiz. Herkese hayırlı haftalar, en kötü maçımız böyle olsun.