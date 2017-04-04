  • BIST 88.682
  • Altın 147,974
  • Dolar 3,6507
  • Euro 3,8880
  • Kocaeli 16 °C

Resmen zam geldi! İşte Kocaeli'deki fiyatlar

»
Resmen zam geldi! İşte Kocaeli'deki fiyatlar
Benzinin litre fiyatında 12 kuruş, motorin fiyatlarına da 8 kuruş zam yapıldı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 05 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunun pompa fiyatlarında 12 kuruş, motorin grubunda ise 8 kuruş zam yapıldı.

Kocaeli'de ortalama 5,14 liradan satılan benzinin litresi 5,26 liraya, motorinin litre fiyatı ise Kocaeli'de 4,43 liradan 4,51 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.Otogaza bugünden geçerli 25 kuruş indirim yapılmıştı.

Bu haber toplam 2318 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 2
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Araç sahiplerine iyi haber! Bu hafta açıklanıyor04 Nisan 2017 Salı 09:56
  • Mart ayının zam şampiyonu belli oldu03 Nisan 2017 Pazartesi 20:47
  • Temeli Bakan Işık attı, Ellibeş müjdeyi verdi03 Nisan 2017 Pazartesi 17:00
  • Hayat Kimya’nın gurur günü03 Nisan 2017 Pazartesi 14:52
  • Zeytinoğlu enflasyonu değerlendirdi: Yıl sonunda...03 Nisan 2017 Pazartesi 14:29
  • Açıklandı! İşte Kocaeli'nin enflasyon oranı03 Nisan 2017 Pazartesi 10:04
  • Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor03 Nisan 2017 Pazartesi 10:03
  • Akaryakıtta yeni dönem03 Nisan 2017 Pazartesi 09:28
  • Eski Valilik binası alanını yapacak firma belirlendi02 Nisan 2017 Pazar 20:36
  • Hazineden vatandaşa 'altın' fırsat02 Nisan 2017 Pazar 11:44
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti