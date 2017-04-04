Resmen zam geldi! İşte Kocaeli'deki fiyatlar

Benzinin litre fiyatında 12 kuruş, motorin fiyatlarına da 8 kuruş zam yapıldı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 05 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunun pompa fiyatlarında 12 kuruş, motorin grubunda ise 8 kuruş zam yapıldı.

Kocaeli'de ortalama 5,14 liradan satılan benzinin litresi 5,26 liraya, motorinin litre fiyatı ise Kocaeli'de 4,43 liradan 4,51 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.Otogaza bugünden geçerli 25 kuruş indirim yapılmıştı.