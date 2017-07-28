  • BIST 107.700
  • Altın 143,993
  • Dolar 3,5286
  • Euro 4,1426
  • Kocaeli 16 °C

Resmi gazetede yayımlandı! Ek vergi geliyor

»
Resmi gazetede yayımlandı! Ek vergi geliyor

Gümrük kararında, 'en az gelişmiş ülkeler', 'özel teşvik düzenlemelerinden yaralanacak ülkeler', 'gelişme yolundaki ülkeler' ve 'diğer ülkeler' başlıkları altında gruplanmış ülkeler menşeli motosiklet ve elektrikli bisiklet ithalatına ek gümrük vergisi uygulanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ithalat rejimi kararına ek Bakanlar Kurulu kararına göre, sayılan ülkeler menşeli ve 800 cm3 ile 50 cm3 arasında değişen silindir hacmine sahip motosiklet ve moped ithalatına yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulanacak.

Kararla bu araçların iç lastik, rulman, jant, aksam ve parçalarının ithalatına da yüzde 10 ile 20 arasında değişen oranlarda ek gümrük vergisi uygulanması hüküm altına alındı.

Bu haber toplam 151 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İki büyük okul ihalesi28 Temmuz 2017 Cuma 09:00
  • Gültepe böyle olacak27 Temmuz 2017 Perşembe 10:48
  • Emekliye her ay zam!27 Temmuz 2017 Perşembe 10:29
  • Evlenecek olanlar dikkat: O borca mutlaka bakın!27 Temmuz 2017 Perşembe 10:23
  • Dolar ne kadar?27 Temmuz 2017 Perşembe 09:00
  • İhracatın yıldızları ödüllerini aldı: “Yedi düvel bir araya gelse bizi yıkamaz”26 Temmuz 2017 Çarşamba 23:29
  • Kocaeli'de zamlı yolculuğun tarifesi belirlendi26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:35
  • Bakan Fakıbaba'dan flaş kurbanlık açıklaması26 Temmuz 2017 Çarşamba 18:42
  • Bakan Tüfenkci: Kocaeli, ticaretin kavşak noktası26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:09
  • Dev ihalede 28 firma teklif verdi26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:07
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti