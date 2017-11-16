Ressam Demirtaş, Başkan Karabacak’ı ziyaret etti 

Osmanlı İmparatorluğu’nda gündelik yaşamı konu alan “Tılsımlı Kaftanlar” isimli yağlı boya çalışmalarıyla Uluslararası Floransa Bienali’ne katılan Ressam Tülay Demirtaş, kendisine sponsor olarak eserlerini sergilemesini sağlayan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ı ziyaret ederek kendisine teşekkür etti.

Ressam Tülay Demirtaş, ziyarette, İtalya’nın Floransa kentinde 6-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Floransa Bienali’nde, Osmanlı İmparatorluğunda gündelik yaşamı konu alan “Tılsımlı Kaftanlar” adlı 10 eserinin sergilenmeye değer görüldüğünü söyleyerek, “Dünyanın en önemli sanat organizasyonlarından biri olan bienale davet edilerek eserlerimi orada sergileme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. “Tılsımlı Kaftanlar” Uluslararası Floransa Bienalinde 72 ülke ile buluştu. İtalya’ya davet aldığımda gerçekten çok sevindim. Ancak maddi durumum elvermediği için kapı kapı dolaşıp sponsor aramak zorunda kaldım. Durumumdan haberdar olan Darıca Belediyesi sayesinde bu sıkıntıyı aştım. Tüm masraflarımı üstlenen Darıca Belediyesi sayesinde Osmanlı’nın tılsımlı kaftanları İtalya’da sanatseverlerle buluştu. Sanata ve sanatçıya verdiğiniz destek için size tüm sanatçı ve sanatseverler adına kalpten teşekkür ediyorum.” diyerek Başkan Karabacak’a bir yağlı boya tablosu hediye etti.

Nazik ziyaretlerinden dolayı Ressam Tülay Demirtaş’a teşekkür eden Başkan Karabacak ise, “Uluslararası Floransa Bienalinde ülkemizi başarıyla temsil ettiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sanata ve sanatçıya destek olmaya devam edeceğiz” diyerek çalışmalarında başarılar diledi.