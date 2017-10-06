Restoranı talan ettiler!

İzmit Erenler Mahallesi Akçakoca Konutları’nın olduğu bölgede bulunan Altıntepe Restaurant’a giren 18 yaşından küçük 3 şüpheli restoranı talan etti. Geçtiğimiz aylarda da kimliği belirlenmeyen kişi ya da kişilerce restoran yağmalanmış, içeride bulunan bilgisayarlar, tabak takımları ve pek çok malzeme çalınmıştı. Dün gece yaşanan olayda ise yaşı 18 yaşından küçük 3 çocuk restorana girdi. İçeride bulunan elektronik eşyaları çalan, ne var ne yok talan eden, her şeyi kırıp döken şüpheliler, içerideki mescide de pisledi ve daha sonra kaçtı. Bununla yetinmeyen şüpheliler, bugün öğlen saatlerinde restorana tekrar gelerek camlarını tuzla buz etti, restoranın kapılarını kırdı.



BİR KİŞİ YAKALANDI

Bölgede yaşayan vatandaşların durumu görmesi üzerine polise haber verildi. Emniyet güçleri, kısa sürede olay yerine gelerek hırsızlardan birini yakaladı. Diğer iki kişi ise kayıplara karıştı. Gözaltına alınan çocuk hırsız, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken işletme sahibi aynı zamanda MHP eski milletvekili adayı olan Kader Garipoğlu, şahıslardan şikayetçi olduğunu ve kaçan 2 kişinin de kısa sürede yakalanacağından emin olduğunu söyledi. Emniyet ekipleri şimdi, yakalanan çocuk hırsızın olayı neden yaptığını soruştururken aynı zamanda kaçan 2 kişinin de peşin düştü.

Çiğdem ARMAĞAN