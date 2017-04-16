Uzun zamandır böyle bir maç izlemedim...

Tam bir rezalet.

Maçı satsanız böyle oynayamazsınız.

O denli kötü bir maç yani.

Oyuncularımızı tanımakta güçlük çektim.

Hele bir Kadir Gezer vardı tanıyana aşkolsun.

Zorla attırdı kendini adeta.

Bir tek Mert Yavuz biraz mücadele etti, o kadar.

Diğer tüm oyuncularımızda tam bir dağılma vardı.

Beylerbeyi'nin hücum hattı çok etkiliydi.

Kedi fareyle oynar gibi oynadılar Kocaelispor'la.

Önde, neredeyse hiç top tutamadık.

Pas yapamamaktan dolayı mahkum kaldık.

Kadir atıldıktan sonra oyun disiplininden koptuk.

Defansta şimdiye kadar yapılanların toplamı kadar pozisyon hatası yaptık.

Orta sahada çok etkisizdik.

Hiç yayılamadık.

Dönen topları hep rakip aldı.

Bu kadar kötü oynarsan iki farklı yenilgiye sevinmen gerek.

Hakem çok dengeli ve kaliteli bir yönetim gösterdi.

Mağlubiyeti kimse birinin üzerine yıkmasın.

Tamamıyla takım olarak yenildik.

Hem de hiç bir varlık göstermeden.

İnşallah Play-offlarda böyle oynamayız.

Bu maç burada kalır.

Bizler de unuturuz.

Çünkü hiç hatırlanacak bir maç değil.

Sadece YAZIKLAR OLSUN demek gerekir...