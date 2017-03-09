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Rıdvan Alyürük anıldı

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Rıdvan Alyürük anıldı
48 yıl aralıksız olarak Kocaeli Esnaf ve Kefalet Kooperatifi’nin Başkanlığı’nı yapan, ilimizin efsane isimlerinden Rıdvan Alyürük, vefatının 5’inci yıl dönümünde Kur’an ve mevlit etkinliğiyle anıldı.

Esnaf Kefalet Kooperatifi ve Esnaf Odaları Birliği tarafından düzenlenen mevlit cemiyeti ikindi namazının ardından Fevziye Camii’nde yapıldı. Oda Başkanı Kemal Kaya ile Kooperatif Başkanı Faruk Demir’in öncülük ettiği mevlit cemiyetine esnaf odalarının başkanları ile Alyürük’ün yakınları ve dostları katıldı. Fevziye Camii İmamları Faruk Çoban ve Halit Es ve müezzini Hüseyin Ayaz, Alyürük ile vefat eden esnaflar ve şehitlerimizin ruhuna gönderilmek üzere Kur’an okudu. Mevlit cemiyetine katılanlarda merhum Alyürük ve esnaflar için dua ettiler.

 

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