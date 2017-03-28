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Rıdvan Sarıoğlu yaşamını yitirdi

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Rıdvan Sarıoğlu yaşamını yitirdi
İlimizin tanınmış isimlerinden Rıdvan Sarıoğlu (59) hayatını kaybetti.

Eski Bekirpaşa Belediyesi'nin AK Partili eski Meclis üyesi, Kocaeli Rizeliler Derneği eski Başkanı ve Kocaeli Turizm Şirketi'nin ortaklarından Rıdvan Sarıoğlu (59) kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü KOÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu akşam yaşamını yitirdi.

Evli ve 3 çocuk babası, ayrıca Kocaeli Turizm Şirketi'nin ortaklarından Necdet Sarıoğlu'nun kardeşi Rıdvan Sarıoğlu'nun cenazesi yarın öğle vakti Bahçecik Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bahçecik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Özgür Kocaeli gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

 

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