Rıfkıye Candan vefat etti
Tepeköy Mahallesi Şanlı Sokak No:9 İzmit’te ikamet eden Rıfkıye Candan (64) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti.
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Memur Kadir Candan’ın eşi ev hanımı 5 çocuk annesi Rıfkıye Candan’ın cenazesi öğle vakti Tekkeşinler Köy Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Tekkeşinler Mezarlığında toprağa verildi.
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