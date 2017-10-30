Kocaeli12 °C

  1. HABERLER

  2. VEFAT

  3. Rıfkıye Candan vefat etti
Rıfkıye Candan vefat etti

Rıfkıye Candan vefat etti

Tepeköy Mahallesi Şanlı Sokak No:9 İzmit’te ikamet eden Rıfkıye Candan (64) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti.

A+A-

Memur Kadir Candan’ın eşi ev hanımı 5 çocuk annesi Rıfkıye Candan’ın cenazesi öğle vakti Tekkeşinler Köy Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Tekkeşinler Mezarlığında toprağa verildi.
 

Bu haber toplam 79 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.