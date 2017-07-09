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Risk büyük

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Risk büyük

İzmit Kozluk Mahallesi Sait Faik Sokak ile Kadıbayırı Sokak arasında kalan bölgede bir inşaatın hafriyat çalışması sırasında Cuma günü saat 09.30 sıralarında istinat duvarı çökmüş, duvarın hemen dibinde bulunan 5 katlı, 10 daireleri apartmanda büyük risk meydana gelmişti.

BİNA MÜHÜRLENDİ 

İzmit Belediyesi yetkilileri, yapılan teknik incelemenin ardından Kadıbayırı Sokak No:11 adresindeki 5 katlı binayı mühürledi. Bu binada yaşayan 10 aile, yakınlarının yanına veya otele yerleştirildi. Ailelerin otel masrafını, istinat duvarının yıkılmasını neden olan müteahhit ödeyecek.

3 GÜNDE YENİ DUVAR

İzmit Belediyesi, duvarın yıkılmasına neden olan müteahhit firmadan, hemen aynı yerde yeni duvar yapmasını istedi. 6 metre yükseklik, 16 metre uzunluk, 60 cm. kalınlıkta yeni istinat duvarının inşaatına başlandı. İstinat duvarının 3 günde tamamlanması planlanıyor. Duvar bittikten sonra teknik ekipler yeniden inceleme yapacak, uygun bulunursa, binadaki mühür sökülüp, ailelere evlerine girme izni verilecek.

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YENİ DUVAR YAPILIYOR-  İzmit Kozluk Mahallesi Sait Faik Sokak’taki bir inşaat hafriyatı sırasında, üst taraftaki Kadıbayırı Sokak üzerinde bulunan 5 katlı, 10 daireli binayı tutan istinat duvarı çökmüştü. Kadıbayırı Sokak no:11 adresindeki bina mühürlenip, boşaltıldı. Şimdi yıkılan istinat duvarının yerinde, bu duvarın yıkımına neden olan firma yeni duvar yapıyor.

Kerim YAVUZ

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