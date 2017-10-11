Ritim grubu çalışmalara başladı

Yaklaşık 6 yıl önce kurulan ve tamamı engelli çocukların oluşturduğu Ritim Grubuna bu dönem 18 kişi kayıt yaptırdı. Şimdiye kadar yaptıkları gösterilerde vatandaşların büyük ilgisini çekmeyi başaran Ritim Grubunu, Özel Perküsyon hocası Murat Bizel çalıştırıyor. Salı günleri 11.00-12.00 saatleri arasında Cumhuriyet Çocuk Parkı'ndaki Sanat Galerisi'nde çalışmalarını gerçekleştiren engelliler, performanslarıyla dikkat çekiyorlar. Mayıs ayına kadar çalışmalarına devam edecek olan Ritim Grubu, çeşitli gösterilerde de bulunacak.