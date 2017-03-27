  • BIST 89.955
  • Altın 145,546
  • Dolar 3,5984
  • Euro 3,9105
  • Kocaeli 7 °C

Ritmini tanı hastanı koru

»
Ritmini tanı hastanı koru
Kocaeli Üniversitesi araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşire Hizmetleri Müdürlüğü tarafındandan düzenlenen EKG eğitim sertifikası verildi.

EKG eğitim sertifikasına ve verilen eğitime çevre hastaneler den de çok fazla ilgi gösterildi.

EKG sertifika pragramı iki gün boyunca devam etti bu sertifika programına Derince Eğitim Hastanesi,Seka Devlet Hastanesi,Özel Cihan Hastanesi,Özel Aile Konak Hastanesi,Körfez Marmara Hastanesi,Medikal park,Kocaeli Üniversitesi sağlık bilimleri Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşireleri katılım sağladı.

EKG kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesidir Hemşire Hizmetleri  Müdürü Gonca Ilter bu Kursun amacı Özellikle Yoğun Bakım Ünitesinde ve kliniklerdeki  çalışan hemşirelerin  EKG hasta takip   bilgisini artırmak daha nitelikli olmasını sağlamaktır dedi.

Kursun sonunda Kocaeli Üniversitesi araştırma ve Uygulama Hastanesi Bashekimi Prof.Dr.Nuh.Zafer CANTÜRK Konuşma yaparak aldığımız bilgiler sürekli unutuluyor bu bilgileri sürekli yenilemek lazım eğitimin her alanda şart olduğunu düşünüyorum kursiyerleri tek tek tebrik edip sertifikalarını Kocaeli Üniversitesi araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşire Hizmetleri  Müdürü Gonca İLTER le beraber taktim etti.

Bu haber toplam 71 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doktorlara ikinci özel hastanede çalışma imkanı22 Mart 2017 Çarşamba 22:55
  • Körfez’de "Diş Hekimliğinde Acil Uygulamalar ve Pratik Eğitimleri" verildi22 Mart 2017 Çarşamba 16:17
  • Özel hastanelerle ilgili önemli karar!22 Mart 2017 Çarşamba 15:55
  • "Alerji Deyip Geçmeyin"22 Mart 2017 Çarşamba 14:12
  • KOÜ'lü doktor uyardı: Görme kaybına neden olabilir22 Mart 2017 Çarşamba 11:19
  • Felç tedavisine örümcek zehri21 Mart 2017 Salı 19:56
  • 'e-Nabız'dan uluslararası başarı21 Mart 2017 Salı 19:49
  • Vali Güzeloğlu: “Kocaeli Üniversitesi Türkiye’nin yüz akı”21 Mart 2017 Salı 11:00
  • '100 kişiden 15'i uykusuz'20 Mart 2017 Pazartesi 23:34
  • 'Uyku bozukluğu, iş verimini ve hayat kalitesini etkiliyor'20 Mart 2017 Pazartesi 23:31
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti