Ritmini tanı hastanı koru

Kocaeli Üniversitesi araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşire Hizmetleri Müdürlüğü tarafındandan düzenlenen EKG eğitim sertifikası verildi.

EKG eğitim sertifikasına ve verilen eğitime çevre hastaneler den de çok fazla ilgi gösterildi.

EKG sertifika pragramı iki gün boyunca devam etti bu sertifika programına Derince Eğitim Hastanesi,Seka Devlet Hastanesi,Özel Cihan Hastanesi,Özel Aile Konak Hastanesi,Körfez Marmara Hastanesi,Medikal park,Kocaeli Üniversitesi sağlık bilimleri Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşireleri katılım sağladı.

EKG kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesidir Hemşire Hizmetleri Müdürü Gonca Ilter bu Kursun amacı Özellikle Yoğun Bakım Ünitesinde ve kliniklerdeki çalışan hemşirelerin EKG hasta takip bilgisini artırmak daha nitelikli olmasını sağlamaktır dedi.

Kursun sonunda Kocaeli Üniversitesi araştırma ve Uygulama Hastanesi Bashekimi Prof.Dr.Nuh.Zafer CANTÜRK Konuşma yaparak aldığımız bilgiler sürekli unutuluyor bu bilgileri sürekli yenilemek lazım eğitimin her alanda şart olduğunu düşünüyorum kursiyerleri tek tek tebrik edip sertifikalarını Kocaeli Üniversitesi araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşire Hizmetleri Müdürü Gonca İLTER le beraber taktim etti.