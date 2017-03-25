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Roman kahramanları bu sergide buluştu

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Roman kahramanları bu sergide buluştu
İzmit Gazi Anadolu Lisesi’nde açılan ‘Keçenin Kahramanları’ adlı sergi, 30’a yakın roman kahramanının üç boyutlu görselini bir araya getirdi.

Kitap kahramanları, Gazi Lisesi Edebiyat Öğretmeni Melek Işık tarafından keçe bebek şeklinde tasarlandı ve açılan sergide beğeniye sunuldu.

Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlenen sergi okulun giriş katında açıldı. Öğretmenler ve öğrencilerin ilgi gösterdiği sergide, ayrıca kitap tanıtımı da yapıldı. Sergide, bu şekilde

kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel mesleklerden olan keçeciliğin yıllar süren sabır ve emekle sanata dönüştüren özellikleri de anlatılmaya çalışıldı.

İNSANOĞLUNUN İLK TEKSTİL ÜRÜNÜ

Keçenin; özel nemli ve sıcak ortamlarda defalarla pres ve yıkama işlemlerinden geçirilerek sürdürülen zor ve zahmetli bir yapım süreci vardır. Artık günümüzde az sayıda kalmış ustalar tarafından yün ve kılların ısı, nem ve baskı ile birbirine iyice kaynaşmasıyla elde edilen keçenin boyanması ve üzerine figürler işlenmesi de bilgi, deneyim ve hüner gerektirir. Çadırdan heybeye, ayakkabıdan kepeneğe kadar sayısız kullanım alanı olan keçe, insanoğlunun yaptığı ilk tekstil ürünü olarak da biliniyor.

Şennur YILDIZ

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