Roman kulüplerine malzeme desteği

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 30 kategori için, 10 Roman Amatör Spor Kulübüne, malzeme yardımında bulundu. Dokuz kalemden oluşan malzeme yardımı içinde eşofmandan, krampona, antrenman forma takımına ve futbol topuna kadar çeşitli spor gereçleri yer alıyor.

Spor malzeme yardımı, Spor Şube Müdürü Ziyaülhalk Sarıgül tarafından Roman Spor Kulüplerine teslim edildi. Malzemeleri teslim alan Roman Spor Kulübü yöneticileri Büyükşehir Belediyesi’nin spor ve sporcunun yanında olduğunu belirterek, “Başkan İbrahim Karaosmanoğlu amatör spora her zaman destek verdi ve bu desteğini sürdürüyor. Bu yardımlar bizler için çok değerli. Amatör sporun yanında olan başta Başkanımız olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz” dedi.

MALZEME YARDIMI İÇİNDE NELER VAR?

30 kategori için yapılan spor malzemesi yardımı içinde krampon, eşofman, antrenman tshirt ve şortu, forma takımı, tozluk, futbol topu, kaleci eldiveni, yağmurluk ve tekmelik yer alıyor.