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Roman veri ağı 100 Roman'ı iş gücüne katacak

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Roman veri ağı 100 Roman'ı iş gücüne katacak
Kocaeli’de yaşayan Romanlar’ın iş hayatına kazandırılması için kurulan Roman İstihdam ve Mesleki Danışman Ağı, 100 Roman’ı meslek sahibi yapacak. 

Kocaeli’de yaşayan 50 kadın ve 50 erkek Roman genç, Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı Avrupa birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı destekleriyle iş sahibi olacak. Romanlar Konfederasyonu tarafından hazırlanan Roman İstihdam ve Mesleki Danışman Ağı projesine İŞKUR, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de destek verecek.

Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi hibe programı kapsamında desteklenen 12 aylık projede mesleki eğitim, mesleki tanıtım, mesleki danışmanlık, sosyal entegrasyon ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirilecek. Proje ile Kocaeli’de kurulacak İstihdam ve Mesleki Danışmanlık merkezi yoluyla sağlanacak rehberlik, eğitim, araştırma faaliyetleriyle Romanların iş gücüne katılım oranları arttırılarak iş gücü piyasasına girişleri kolaylaştırılacak.

Proje kapsamında 50 Roman kadına ev ve kurum temizliği kursu, 25 Roman erkeğe forklift operatörlüğü, 25 Roman erkeğe de kaynakçılık eğitimleri verilecek. Projede ayrıca 20 Roman gençten oluşan Roman Tiyatrosu ve Roman Ritim Saz Orkestrası kurularak sanatsal faaliyetler icra edilecek.

Kurulacak merkezde 500 kişilik veri tabanı oluşturulacağını belirten Romanlar Konfederasyonları Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, “Türkiye’de bir ilk, bir rol model proje bu. Artık Roman vatandaşlar içerisinde sertifikası olan kardeşlerimizi bir veri tabanında toplayacağız. İnşallah oradan arkadaşlarımıza, İŞKUR işçi ihtiyacı olanlara pas edecek. Yani aslında sürecin devamlılığı noktasında istihdama birçok arkadaşımızı kazandıracağız” dedi.

HER ZAMAN BERABERİZ
İş Kur İl Müdür Yardımcısı Ayhan Pehlivan ise “Daha önceden yaptığımız birçok proje var. Şimdiden hayırlı olsun. Biz her zaman beraberiz, birlikteyiz’’ ifadelerini kullandı. 
 

Kerim YAVUZ
 

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